Poker Online MTT 20 ottobre 2022, la giornata su Pokerstars parte subito col botto viste le vittorie dei regular ANSU-FATI96 e WhyAlw4ysM3_ nei primi 2 tornei del mercoledì. L’evento più ricco, il Night on Stars, viene invece vinto da alfredigno1.

Si parte subito forte con le vittorie di ANSU-FATI96 e WhyAlw4ysM3_

Apriamo come sempre la giornata di report con l’Afternoon on Stars da 219 iscritti e quasi 10k in palio. La vittoria va al regular Antonio “ANSU-FATI96” Zola che incassa €1.279 dopo un deal con salvogar91 e con Gennaro “xerin95” D’Amato. Entrambi incassano più di €1.400.

Vittoria eccellente anche al Bounty Builder in cui è Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga ad avere la meglio su un field da 606 entries che gli permette di incassare una prima moneta da €1.958 alla quale aggiunge anche €2.338 di taglie. Riconosciamo anche il runner up, Mauro “Romauro96” Alessi che incassa in tutto circa 2K. Bene anche RaydenArtist che chiude al 7° posto, per un ennesimo final table in questo momento ottimo per lui.

Poker Online MTT 20 ottobre 2022: alfredigno1 vince il Night on Stars

L’appuntamento più atteso era ovviamente il Night on Stars che richiama 463 giocatori ai tavoli virtuali, per un prizepool da €41.670. La vittoria da €7.049 va ad alfredigno1 che batte majiko15 all’head up finale, poi abbiamo LateNightGamble a completare il podio. Tavolo finale per Everbrun1 che chiude in 6° posizione davanti a leaderdd.

Poker Online MTT 20 ottobre 2022: 920leo vince il Rollercoaster, a BetteCallSax il Need For Speed

Rollercoaster per 920leo che batte un field da 170 entries e porta a casa €1.277+€2.019 dopo aver superato SMERALDA06 nel testa a testa finale.

Si chiude come sempre col Need For Speed che ieri ha visto la presenza di 68 giocatori. La prima moneta vale €1.807 e finisce nelle tasche di BetteCallSax che supera giavannuzzu9 nel finale. Sul podio ritroviamo ancora leaderdd.

Piazzamenti anche per Overtbet91 al 5° posto e per Daniele “bybabyby” Cuomo in 7° posizione. Questa volta è solo 9° Riccardo “CrazyRich85” Basso a cui non riesce la tripletta al torneo turbo della notte di Pokerstars, che questa settimana ha vinto per 2 giorni di fila!