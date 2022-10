Poker Online MTT 21 ottobre 2022, i risultati del giovedì su Pokerstars, quando il Night on Stars diventa Special con €250 di buy-in. Il torneo più ricco della notte lo porta a casa lukketti600. Non vince come aveva fatto mercoledì, ma ntonio “ANSU-FATI96” Zola rimane costantemente piazzato sui principali tornei della poker room. Vittoria anche per Ettore “pro-fumato87” Esposito che porta a casa il Rollercoaster.

Arrivano da RolloNegreanu99 e prinelatn le prime vittorie del giovedì

All’Afternoon on Stars del giovedì si apre con 257 giocatori iscritti e €11.565 di prizepool. Il migliore è RolloNegreanu99 al quale vanno €919 di prima moneta + €1.417 di taglie. In 2° posizione TinderSorpresa, completa il podio MattyOnAir.

Il regular prinelatn spazza via tutti i 747 entries al Bounty Builder incassando €2.330+€2.778 dopo aver battuto l’ultimo ostacolo, Dirac84. A completare il podio abbiamo maksfrotess.

Poker Online MTT 21 ottobre 2022: Super Night on Stars per lukketti600

Come ogni giovedì il Night on Stars diventa Super con buy-in da €250 invece che da €100 e 50K garantiti che sono diventati €64.575 grazie a 287 entries. Il migliore è lukketti600 che porta a casa una bella cifra superiore ai 12K complessivi tra prima moneta (€5.199) e taglie (€7.358). In 2° posizione abbiamo JohnnyWindow per quasi 6K complessivi, la metà rispetto al vincitore.

Poker Online MTT 21 ottobre 2022: Ettore “pro-fumato87” Esposito firma il Rollercoaster, a MrMarlboro94 il Need

Spettacolo al Rollercoaster dove Ettore “pro-fumato87” Esposito batte TomDilly (che aveva vinto il Nos due notti prima) all’head up finale. Per il vincitore ci sono €1.631+€2.406 mentre TomDilly si accontenta di €1.631+€1.200. Da segnalare anche Antonio “ANSU-FATI96” Zola che dopo la vittoria di ieri al Afternoon, ha cercato il bis anche a questo torneo dove si è arreso in 5° posizione.

113 entries a chiudere la notte di Pokerstars col Need For Speed che è stato vinto dal regular MrMarlboro94 (€951+€1.627) su Godgggod98 e SailonWave. Anche qui ritroviamo ANSU-FATI96 in 9° posizione.