Poker Online MTT 24 Ottobre 2022. Domenica di sconti con gli Half Price su Pokerstars. Si devono ancora completare Sunday Special e Sunday High Roller. Sulle altre poker room ancora Andreacigna in mostra, a premio su Pokerstars, Pini si piazza anche tra i primi del chipcount all’Explosive Sunday e al Super Sunday che ha già vinto di recente!

Poker Online MTT 24 Ottobre: i primi tornei Half Price su Pokerstars

La domenica di Half Price su Pokerstars inizia col Sunday Starter che richiama 1.335 giocatori per un buy-in da €7.50 e quasi 10K in palio. La prima moneta da €1.348 va a pr693 che batte dregen666 all’head up finale.

E’ col Sunday Warm Up che si inizia a fare sul serio con 1.064 iscritti e €23.940 di prizepool. La vittoria va a TrancheseSal per €1.565 di prima moneta + €1.108 di taglie. In 2° posizione libano2110 e poi theprestige a completare il podio.

Al Sunday Evening si gioca per quasi 34K di montepremi e la prima moneta da €4.932 finisce nelle tasche di zednara che supera Ansemis all’heads up finale, poi abbiamo il regular backdoorAK a completare il podio.

Poker Online MTT 24 Ottobre: gli altri domenicali di PS

Continuiamo con Sunday Blowout, in questo caso non Half Price visto che si tratta già del torneo domenicale con buy-in popolare da €10, che ha richiamato 4.222 giocatori per quesi 38K di prizepool. La vittoria va a gux77 per €2.211+€.1315. In 2° posizione il regular RenatoINT si accontenta di poco meno di 3K complessivi.

Torniamo agli Half Price col Sunday Bounty Builder da 1.333 giocatori e quasi 18K in palio. La vittoria va a Chateaux87 che supera un altro nick name noto, BlackDomo97.

C’è anche il nuovo Sunday Slam che con 20K garantiti richiama 1.295 giocatori in corsa per un montepremi che arriva fino a €29.137 e il migliore è Matteo92AA per €1.922+€1.360. Il runner up è ShxxxRT99, completa il podio salva2288.

1.200 giocatori si sono dati battaglia al Sunday Supersonic e il migliore è stato NoKeppare per €1.617. Si ferma in 2° posizione pascurello mentre juampisale5 è sul gradino basso del podio, davanti a simopascu96.

Si chiude come sempre col Need For Speed da 96 entries e la vittoria va a gerryilprinc che si conferma in un ottimo momento (lunedì scorso ha vinto il Sunday Special) e batte MrMarlboro94 e KingMAvE911 nel turno della notte sempre pieno di regular. Piazzati anche l’immancabile Andreacigna e peppruocc in 5° e 6° posizione.

Come sono andati i day1 di Sunday Special e Sunday High Roller?

Il Sunday Special è come sempre diviso su due giorni e al day1 della domenica, anche qui in versione Half Price per €50 di buy-in, attira 2.956 giocatori per €133.020 di montepremi. In 245 passano il taglio verso il final day di lunedì sera e il migliore è Barrett29 che ha già incassato più di €200 di taglie.

Si deve completare anche l’High Roller che in versione Half Price ha un costo di €125 e si gioca per €57.262 di prizepool. Sono 88 i players left e al comando del chipcount abbiamo gacrica.

Poker Online MTT 24 Ottobre: i domenicali sulle altre poker room

Andiamo a vedere anche i tornei domenicali delle altre poker room in Italia, iniziando dal circuito iPoker e l’Explosive Sunday che ha visto 566 iscritti al day1 (203 sono passati) ma come sempre la registrazione tardiva rimane aperta fino all’inizio del day2 che riprenderà lunedì sera con SVGennac87 chipleader. Anche qui è in corsa un impressionante Andrea “Andreacigna” Pini, ben messo al 8° posto.

Su People’s Poker è andato in scena il day1 del Super Sunday con 143 iscritti. In 55 sono passati, ma solo in 23 andranno a premio. Il chipleader è assopoker123 ma anche qui a rubare la scena è Andreacigna che riprenderà dalla 10° posizione.

Si è invece concluso il domenicale di 888poker dove sono andate in archivio le XL Autumn con una vittoria eccellente al Main Event che ha richiamato 380 giocatori, quella di Blissey94, uno dei regular di punta di questa poker room, che porta a casa €9.625 di prima moneta dopo aver superato un altro nick name notissimo su 888, tostovip che si accontenta di €7.125.

Chiudiamo come sempre su Partypoker col The Master che viene vinto da HoldfPlzHold4 che ha la meglio su un field di 82 giocatori e incassa €804+€1.502 dopo aver superato sonopovero95 e P1er1no. Ai piedi del podio riconosciamo RaydenArt.