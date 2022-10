Poker Online MTT 25 Ottobre 2022, una rubrica molto ricca con i risultati dei tornei domenicali Half Price di Pokerstars. JusssPianoro vince il Sunday Special, a bozz91 l’High Roller. Tanta azione anche con i tornei del lunedì; dark side798 vince tra la marea del Monday Jackpot, a Nitr07 il Night on Stars.

Poker Online MTT 25 Ottobre 2022: domenicali Half Price a JusssPianoro e bozz81

Andiamo subito a vedere come si sono conclusi i domenicali, iniziando dal Half Price Sunday Special che è stato vinto da JusssPianoro che incassa la prima moneta da €7.841 ma anche i €6.174 delle taglie dopo aver superato aquerello79 e Dispo21. Ai piedi del podio troviamo IwasRickyKaka90.

Passiamo al Half Price High Roller che viene vinto dal regular bozz81, bravo a superare la concorrenza di 509 giocatori e ad incassare la prima moneta da €9.641 dopo aver battuto l’ultimo ad arrendersi, Ettore “pro-fumato87” Esposito, mentre a completare ol podio troviamo juampinsale.

Poker Online MTT 25 Ottobre 2022: i primi tornei del lunedì

Passiamo ai tornei del lunedì, giornata come sempre aperta dal Afternoon on Stars con 175 entries. Il migliore è CR141199 che incassa la prima moneta da €1.501 mentre il runner up galeottoempi si accontenta di €1.135.

Bel colpo per il regular C3res10 che incassa €2.580+€2.933 vincendo il Bounty Builder che aveva richiamato 840 giocatori ai tavoli virtuali. In 2° posizione Magomarcello incassa in tutto poco meno di 3K mentre per YLL4 in 3° posizione ci sono €1.535+€702.

Monday Jackpot: dark side798 batte un field da 15,565 entries

Grande successo per il Monday Jackpot che arriva a €140.085 di prizepool grazie alla bellezza di 15.565 entries. Nonostante il field vastissimo, la vittoria va ad un regular noto sulla poker room della picca rossa, dark side798 che incassa €6.440+€4.050, niente male per un buy-in da €10! In 2° posizione Bellotti84 si porta a casa €6.426+€859.

Poker Online MTT 25 Ottobre 2022: Nitr07 vince il Night on Stars

Passiamo al Night on Stars che con i suoi 705 iscritti produce un prizepool di €63.450 e la vittoria da €10.245 va al regular Nitr07 che si lascia alle spalle marino994 e CapoDeiCani. Piazzamento al 6° posto per xJaNdRo27x.

Ed è proprio xJaNdRo27x a confermarsi anche al Rollercoaster, anzi a migliorare con la vittoria da €1.574+€1.726 dopo aver superato un field di 220 giocatori. L’ultimo ad arrendersi è un altro regular, loretop12, e in 3° posizione riconosciamo anche backdoorAK davanti a delfo182 per un final table pieno di nomi noti visto che ci sono anche MIC995 e frakkalagan al 5° e 6° posto.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che sale a 105 iscritti questo lunedì. Vincono i poteri forti, LicioGelliP2 mette tutti in fila ed incassa €2.184. In 2° posizione abbiamo barcia961.