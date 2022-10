Poker Online MTT 27 Ottobre 2022. Il Night on Stars del mercoledì su Pokerstars viene vinto dal regular CIPROMCFLY16. Nessuna vittoria per dark side798 che però si conferma in grande forma con un paio di piazzamenti importanti.

Poker Online MTT 27 Ottobre 2022: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars che richiama 207 giocatori e il migliore è TinderSorpresa che incassa la prima moneta da €1.732 davanti a LicioGelliP2 che avevamo già visto al final table col 7° posto della mattina al Morning on Stars.

Il Bounty Builder arriva a €23.400 di montepremi grazie a 520 entries. La migliore è la cont.SERBELLONI che incassa €1.699 di prima moneta + €1.648 di taglie. Il runner up è NealCaffrey97 al quale vanno €1.699+€570.

CIPROMCFLY16 vola al Night on Stars

Passiamo al torneo più ricco, il Night On Stars con 395 giocatori iscritti e un prizepool da €35.550. La vittoria va al regular CIPROMCFLY16 che incassa la ricca prima moneta da €6.138 dopo aver battuto ArmandoSpina all’head up finale, poi abbiamo 96Fischietto sul gradino basso del podio. Al 6° posto ritroviamo un caldissimo dark side798.

Poker Online MTT 27 Ottobre 2022: Sindar_Caino vince il Rollercoaster. A Daitona997 il Need

Ancora dark side798 al 5° posto al Rollercoaster che però viene vinto da Sindar_Caino per €1.314+€2.188. In 2° posizione oisselino. Tra i piazzati riconosciamo anche delfo182 in 6° posizione.

Un Need For Speed sotto tono con soltanto 58 iscritti e la vittoria va a Daitona997 per €1.701. In 2° posizione si ferma RastaBaby79 poi abbiamo pokerassi318 a completare col podio. Ai margini del tavolo finale ancora LicioGelliP2 al 11° posto, che dopo avere aperto la giornata dal mattino con un piazzamento, la chiude con un altro ITM all’ultimo turbo della notte di Pokerstars.

