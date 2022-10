Poker Online MTT 28 Ottobre 2022. Al giovedì si gioca il Night on Stars Special Edition che questa volta viene vinto da lorz1995. Successo nel pomeriggio dell’Afternoon on Stars anche per Giada “CatSniper84” Fang.

Giada Fang regina del pomeriggio

Un nome importante vince l’Afternoon on Stars del giovedì, è quello di Giada “CatSniper84” Fang, ex team pro di Pokerstars, che ieri pomeriggio ha messo in fila un field di 229 giocatori incassando €827 di prima moneta + €884 di taglie. In 2° posizione TOPO-79S.L è l’ultimo ad arrendersi in un tavolo finale dove si piazzano anche i regular RenatoINT e davidecalva.

710 entries al Bounty Builder per €31.950 di montepremi. A vincere è Ingo17d per €2.215+€2.276 mentre al runner up agosto96 vanno €2.214+€380.

Poker Online MTT 28 Ottobre 2022: lorz1995 vince il Night on Stars Special Edition

Come ogni giovedì si gioca il Night on Stars Special Edition con buy-in da €250 che è stato pagato da 263 giocatori in lotta per un prizepool da €59.175. Vittoria per lorz1995 per €4.703+€4.505. In 2° posizione leaderdd poi abbiamo M.Manco a completare il podio davanti a Overbet91. Final table anche qui per davidecalva in 8° posizione.

Poker Online MTT 28 Ottobre 2022: gli ultimi tornei del giorno

Al Rollercoaster è charlito90 a vincere €1.496+€2.101 dopo aver superato todo2709 all’head up finale. In 3° posizione c’è il regular Granbasso.

Risale a 103 iscritti il Need For Speed del giovedì che finisce a plogiu per €909+€1.069. In 2° posizione abbiamo MIC995 e in 3° posizione riconosciamo Everbrun1. Al 5° posto piazzamento per bybabyby e al 5° posto c’è anche ilmessia84.