Poker Online MTT 31 Ottobre 2022. Su Pokerstars sono iniziate le ICOOP e Luca “delfo182” Delfino ha subito vinto il Bounty Crown e che ci riprova anche al domenicale di People’s. Su 888poker ancora un successo di ClipperMania al ColpoGrosso. All’Explosive Sunday c’è sempre Andreacigna tra i primi.

Poker Online MTT 31 Ottobre 2022: su Pokerstars i primi eventi ICOOP

Su Pokerstars sono iniziate le ICOOP con l’evento #1 OPENER che richiama subito 2.066 giocatori per €92.720 di montepremi e il migliore è TheDecano7 che incassa €5.661 di prima moneta + €6.097 di taglie. In 2° posizione samugiu e completa il podio onlyruss. Il MINI Opener da €10 di buy-in, evento #2, vede invece 5.417 giocatori e la vittoria da €2.882+€1.945 va ad Albano997.

Passiamo all’evento #3 HIGH ROLLER con 432 iscritti che non bastano a superare il garantito da 100K. La vittoria da €7.589+€8.552 va a Matteo92AA che supera xJaNdRo27x al testa a testa finale, poi abbiamo nunziante65 a completare il podio davanti a gerryilprinc.

Poker Online MTT 31 Ottobre 2022: delfo182 subito a segno alle ICOOP

All’evento #4 CHAMPIONSHIP MEDIUM abbiamo 4.679 entries e la vittoria è di niccommesse26 per €4.884+€3.845. In 2° posizione si ferma BAAARTIGAN e poi abbiamo SEKKA4EVA a completare il podio.

L’evento #5 Sunday Speed viene vinto da lahami934 che mette in fila un field da 1.773 entries. L’ultimo ad arrendersi è Chapagnekino. In 3° posizione arriva Myskin87.

Luca “delfo182” Delfino apre le ICOOP subito con una vittoria all’evento #6 Bounty Crown che metteva in palio €46.890 di prizepool grazie a 521 iscritti. Per delfo182 ci sono €3.507+€4.859 di premio. Il runner up è tgkrulez e poi tonio197914 a completare il podio.

L’ultimo torneo ICOOP della domenica è l’evento #7 Action Thirty che ha richiamato 1.002 giocatori e anche qui a vincere è un regular, DANY_MAS90 che porta a casa €1.865+€2.078. In 2° posizione BestinDaWorl poi Partenopeo899 sul grandi basso del podio.

I tornei domenicali sulle altre poker room italiane

Vediamo anche i principali eventi sulle altre poker room in Italia, ed iniziamo come sempre dal circuito iPoker con l’Explosive Sunday PKO che come sempre si gioca su due giorni. 474 iscritti ma registrazioni tardive ancora aperte. Al momento il chipleader è perdolefish con quasi 300K, che guarda tutti dall’alto i 137 players left che si ritroveranno nella notte di Halloween per vincere questo torneo. In 2° posizione NonOggi è staccato di 100K dal chipleader! Secondo voi può esserci una domenica senza Andreacigna tra i primi del chipcount? Questa volta riprenderà dal 4° posto.

Si deve completare anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday con 127 iscritti e solo 40 passano al final day del lunedì sera, anche se in 23 andranno ITM. Il chipleader è tik_tok con 243K davanti a corvino2111. Qui attenzione a DELFO182 che dopo le ICOOP ci riprova anche al domenicale di People’s.

Va in archivio in un singolo giorno invece il domenicale di 888poker, il Colpo Grosso Sunday che viene vinto da uno dei regular più vincente di questa poker room, ClipperMania al quale vanno €4.595 di prima moneta per l’ennesima vittoria di questo evento. In 2° posizojmne LuisFigo70 e poi abbiamo un altro reg di 888, tostovip in 3° posizione.

Chiudiamo col domenicale di Partypoker, il The Master PKO con 66 entries, 11 dei quali a premio e il migliore tra loro è Hold4PlzHold4 al quale vanno 2.273 euro complessivi.