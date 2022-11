Poker Online MTT 2 Novembre 2022. Andiamo a vedere come si sono conclusi i domenicali di Halloween e anche i tanti eventi ICOOP di questi ultimi due giorni di feste.

Poker Online MTT 2 Novembre 2022: i risultati dei domenicali

Ci eravamo lasciati con due domenicali da concludere. Iniziamo da quello di iPoker, l’Explosive Sunday. Dopo tanti tentativi e piazzamenti, questa volta Andrea “Andreacigna” Pini riesce a vincere il torneo incassando €4,023 di prima moneta + €4.502 di taglie.

Al Super Sunday di People’s Poker vince invece gionnicannuccia che incassa la prima moneta da 2.857 euro mentre al runner up team_bidy_in_the_wold vanno 2.040 euro.

Poker Online MTT 2 Novembre 2022: ICOOP del lunedì

Facciamo un passo indietro anche su Pokerstars visto che ci eravamo lasciati con i risultati dei primi eventi domenicali delle ICOOP. Ora passiamo ai risultati più importanti del lunedì di Halloween al via con l‘evento #8 Scary Stack che viene vinto da Leado4NotCry per €3.524 dopo aver battuto un Field da 1.328 entries.

All’evento #9 The Black Cat abbiamo 1.220 entries e la vittoria di RitaM84 per €3.525+€3.154. In 2° posizione FromG0D96, completa il podio dennydenny91.

Il torneo più ricco è il Vampire’s Banquet che con 900 iscritti arriva a €81.000 di montepremi. La vittoria da più di 10K complessivi va ad Enne98 su Lyon-849. In 3° posizione il regular AleAsto2.

€41.094 in palio anche all’evento #11 con 1.522 iscritti e la vittoria va ad un altro nick name noto, MoChuisle7 per €2.548+€2.058. In 2° posizione Wutrek.

All’evento #12 Spider’s Net abbiamo ben 2.120 iscritti e il migliore è jacklafu98 per €2.848. In 2° posizione Griffa2.0; piazzamento anche per CLUBwithN3il in 4° posizione dietro dan93max.

La giornata si chiude con l’evento #13 Evil Pumpkin con 431 entries e €31.032 di prizepool in palio. Vittoria eccellente anche qui, con Donato “whitediabolic” De Bonis che torna protagonista battendo Poldo181109 e Mario “coinflip21” Carrascon.

Gli ultimi tornei ICOOP del martedì

Passiamo all’evento #14 Session Starter che apre il martedì ICOOP con la vittoria di PutroLanci96 per €1.971+€1.525. In 2° posizione Ribo95, completa il podio NotGambler22.

Evento #15 Daily Fifty che richiama 1.036 giocatori e il migliore è Andreiko270 per una prima moneta da €7.237 mentre al runner up piemooh vanno €5.158. Completa il podio snoopy71476 per €3.667.

L’evento #16 The Colosseum è il più ricco di giornata con i suoi €71.100 di prizepool. La vittoria vale €4.928+€4.260 per Apocalypse_King che ha la meglio sul regular AA-GIANLU-AA poi abbiamo Dogsitter86 a completare il podio davanti ai regular Deneb93 e pro-fumato87.

Quasi 40K in palio anche all’evento #17 The Arena vinto da gianniL1B che ha avuto la meglio su un Field da 1.466 iscritti. In 2° posizione un altro nickname noto, quello di Overbet91, poi abbiamo schia69 a completare il podio.

Evento #18 The Speedy a JosJules46 che incassa €2.586 dopo aver superato DIEGO.S.79 e ila.smile. Da segnalare GENTECHESPER4 in 8° posizione sia a questo torneo che a quello precedente. AleAsto2 vince l’ICOOP SIDE EVENT The Thunder che ha chiuso la giornata. In 2° posizione urano5 e poi abbiamo la cont.SERBELLONI.

Prima però si era giocata l’evento #19 Rapid Knockouts che è stato vinto da pinkporcel per €1.923+€2.412 su una serie di altri regular e nick name noti visto che in 2° posizione c’è RenatoINT davanti a mariocrys e POGGIAIOLO.