Poker Online MTT 3 Novembre 2022. SailonWave sugli scudi, prima fa 3° all’evento #21 Daily Fifthy e subito dopo porta a casa il torneo più ricco del mercoledì notte di ICOOP su Pokerstars, il The Colosseum.

Poker Online MTT 3 Novembre 2022: i primi tornei ICOOP del mercoledì

Il mercoledì ICOOP riprende con l’evento #20 Imperial Stack che richiama 1.416 giocatori per più di 25K in montepremi. La vittoria da €3.717 va a S3T4RC0S su Ray22churles e daleguapo.

All’evento #21 Daily Fifthy abbiamo 998 entries e quasi 45K di prizepool. Il premio grosso va a pirunoboy per €2.986 di prima moneta + €2.442 di taglie. In 2° posizione HunterWolf92 e poi il regular SailonWave sul gradino basso del podio.

SailonWave scatenato vince anche il The Colosseum

All’evento #22 The Colosseum, il più ricco della serata, ancora SailonWave che mette in fila un field da 642 giocatori e porta a casa €4.069+€4.584. In 2° posizione c’è b0ku_n0_h3ro e a completare il podio Jaloseis su Mr.Squid92 e Rantolo’91.

Evento #23 The Arena a swainzami per €2.282+€2.040. In 2° posizione si ferma forchetta83 poi abbiamo tale2492 a completare il podio.

Poker Online MTT 3 Novembre 2022: gli ultimi tornei in programma

All’evento #24 The Speedys abbiamo 1.938 iscritti. Il migliore è Cannellas che porta a casa la prima moneta da €2.614 mentre il runner up MAICON1313 si deve accontare di €1.796.

Ancora turbo con l’evento #25 Rapid Knockouts, qui ad emergere è il regular fsusct che ha la meglio su un altro nickname noto, ilmessia84. Completa il podio tanuzz8 davanti ad altri reg: juampisale5, frakkalagan e POGGIAIOLO dal 4° al 6° posto.