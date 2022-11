Poker Online MTT 4 Novembre 2022. Fabio “backdoorAK” Peluso on fire, dopo la vittoria live del braccialetto WSOPE a Rozvadov, si mette in mostra anche nel suo habitat naturale, l’online, con un 2° posto ad un evento ICOOP. Vediamo tutti i risultati dei più ricchi tornei di poker online del giovedì.

Poker Online MTT 4 Novembre 2022: i primi tornei del giovedì

Riprendiamo i tornei ICOOP con l’evento #26 Session Starter che ha aperto il giovedì dei tornei online su Pokerstars con la vittoria di elektro0808 per €1.747 di prima moneta + €1.079 di taglie.

L’evento #27 Daily Fifty finisce nelle tasche di pokerdancerM che ha la meglio su un field da 1.313 giocatori. Il runner up è Fabio “backdoorAK” Peluso che torna a martellare anche online dopo la vittoria del braccialetto a Rozvadov.

I 362 iscritti all’evento #28 Omaha non bastano a superare il garantito da 10K. La vittoria va a riccardoQ7 per €811+€1.006.

Poker Online MTT 4 Novembre 2022: giapa80 vince l’HIGH ROLLER

Il torneo più ricco del giorno, l’evento #29 HIGH ROLLER, viene vinto da giapa80 che incassa €6.604+€7.686 dopo aver battuto pokerassi318 all’head up finale. Gradino basso del podio per KIKY428 davanti al regular Nitr07. 18° posto per backdoorAK per la cronaca.

Ghighi95 vincel’evento #30, il The Arena che metteva in palio €41.553 di total prizepool. Per lui ci sono €2.227+€2.853 dopo un deal con thekinkqueen e LeonardoT111 subito dopo l’eliminazione di Riccardo “Overbet91” Bonelli al 4° posto. Piazzamento anche per dark side798 (7°).

Gli ultimi tornei ICOOP del giovedì

L’evento #31 The Speedy viene vinto da 9sblackpair per €2.746 su alegunz46 che si deve accontentare di €1.887.

372 entries all‘evento #32 The Saver che ha visto trionfare holyjburon per €2.476+€2.327. Il runnner up è Everbrun1 che si lascia alle spalle altri due regular: Bulgaro98 e IFOLDACES4U.

La giornata è chiusa dal ICOOP SIDE EVENT Giga Stack Hyper che ha richiamato 1.125 giocatori e il migliore è stato Aleksvisha87 su squall4592 e James90511, regular che si era piazzato anche all’evento precedente in 7° posizione.