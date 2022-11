Poker Online MTT 7 novembre 2022. I risultati del weekend con i colpi del venerdì e del sabato anche se l’attenzione era tutta per la domenica col SUNDAY MILLION dove TheKey.it chiude come chipleader.

I risultati di venerdì e sabato alle ICOOP

Facciamo un passo indietro ai tornei del venerdì per le ICOOP. Una giornata aperta dal successo di frakkalagan all’evento #34 Daily Fifty e proseguita con l’affermazione di Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che vince i €9.048 del The Colosseum battendo la concorrenza di 601 giocatori.

Passiamo al sabato e questa volta l’evento #40 Daily Fifthy va a u_PruPPu per €1.071 di prima moneta + €3.884 di taglie. Anche in questo caso il torneo più ricco è il The Colosseum che viene vinto da mr.euro968 per €1.488+€5.317. 4° posto per Bulgaro98 che aveva fatto 8° anche al torneo precedente.

Poker Online MTT 7 novembre: i primi tornei ICOOP della domenica

La domenica ICOOP inizia con l’evento #45 Sunday Starter che richiama 2.631 giocatori per €118.395 di montepremi. La vittoria va a NONMOLLEREMOMAI che non molla e incassa €7.061+€4.167. Il runner up OrtoMio99 porta a casa circa 10K complessivi poi abbiamo JamesBond862 a completare il podio.

Invasione da 5.586 entries per il Mini Sunday Starter che viene vinto da P1pp0nTh3Stars per €2.912+€1.461. In 2° posizione gestyle10 e poi abbiamo SuperToto’97 a completare il podio.

Va a kumas55 l’evento #47 Sunday Gigantic che supera i 60K di montepremi e per il vincitore ci sono €3.576+€.2971. In 2° posizione -PhilHeldy- poi abbiamo FAKINGREG sul gradino basso del podio.

TheKey.it chipleader al SUNDAY MILLION

Si è giocato anche il day1 del SUNDAY MILLION con 1 milione di euro garantiti. 4.066 iscritti, il 1.052 passano al day2 con TheKey.it al comando con 903.000 chips. In 2° posizione riconosciamo Gasparotto10 con 778K. I numeri non sono ancora sicuri visto che la registrazione tardiva rimane aperta. Al momento, oltre alle taglie, il primo incassa anche €63.046.

Non va sopra al garantito da 10K nemmeno l’evento #49 Omaha HiLo che viene vinto da birraiolo per €1.133+€1.160. In 2° posizione IMBOSKATA e poi al 3° posto il regular dugao81 davanti ad un altro nickname noto, mahlzeiriniLA.

Poker Online MTT 7 novembre: gli ultimi tornei domenicali

All’evento #50 Bigger Turbo si gioca per un prizepool da 44K e il migliore è ANTIREGS87 che incassa €2.883+€2.375. In 2° posizione Everbrun1 e poi ancora kumas55 scatenato con un altro podio. In 4° posizione riconosciamo anche surini93.

All’evento #51 Sunday Dart è gas8549 a mettere in fila un field da 1.455 entries per €1.697+€1.210 di premio. Chiude in 2° posizione aleorsi98 che aveva aperto la domenica subito con un piazzamento al Morning on Stars dove spesso lo ritroviamo al final table.

Si chiude con l’evento #52 The Bountinator che richiama 543 giocatori. Il migliore è il regolar Rantolo’91 che all’head up finale batte un altro nick name noto come hagakhan.

Chiudiamo col Need For Speed che non fa parte delle ICOOP ma viene vinto da un Andrea “Andreacigna” Pini davvero caldo in questo periodo. Per lui ci sono altri €994+€1.693 di premio dopo aver superato pro-fumato87 al testa a testa finale.