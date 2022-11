Tornei Poker Online: quartuno vince subito ai KO Games di 888. Tris di Hold4PlzHold4 al The Masters

Tornei Poker Online 7 Novembre 2022. Su 888poker i KO Games iniziano con la vittoria del regular quartuno. Tripletta di Hold4PlzHold4 al The Masters di Partypoker mentre su iPoker e People’s Poker i tornei si concluderanno lunedì sra.

Tornei Poker Online 7 Novembre 2022: quartuno vince su 888

Oggi iniziamo da 888poker con i KO Games e l’evento #2 PKO Opening che ha richiamato 161 giocatori per 25K di montepremi. Il migliore è stato uno dei regular più noti su questa piattaforma, quartuno che incassa €2.710 di prima moneta + €2.066 di taglie. In 2° posizione si ferma Limphistory per 3.238 euro complessivi di premio poi abbiamo Jamerson16 con 2.228 euro.

Tornei Poker Online 7 Novembre 2022: Hold4PlzHold4 vince ancora al The Masters

Su Partypoker l’Happy Sunday The Master PKO vede la presenza di 142 giocatori e per la terza volta la vittoria del domenicale più ricco di questa piattaforma va a Hold4PlzHold4 che incassa 2.105 euro totali dopo aver superato Sxm14 al testa a testa finale.

I Day1 dei domenicali su iPoker e People’s Poker

Vediamo il day1 del iPokerRoyal PKO con 425 iscritti. Il garantito da 80K non è stato ancora superato, ma la registrazione tardiva rimane aperta. Intanto al day2 passano in 238 con 6440977464778122 chipleader grazie a 838.100 gettoni.

Si è concluso anche il day1 di Super Sunday su People’s Poker che ha visto 143 iscritti. In 52 sono passati al final day del lunedì sera ma i premi sono ancora lontani visto che gli ITM saranno 23. Al comando troviamo PowPow93 che stacca tutti con 254K, ad iniziare da _BUTTERFLY72_ in 2° posizione con 173K. Attenzione al regular DELFO182 che ripartirà dal 3° posto del chipcount e che in passato è già stato protagonista a questo torneo.