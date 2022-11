Poker Online MTT 8 novembre 2022, vittoria eccellente al ricchissimo SUNDAY MILLION che si è concluso questa notte con la vittoria del regular Gasparotto10 che incassa in tutto più di 100.000 euro!

Poker Online MTT 8 novembre 2022: SUNDAY MILLION a Gasparotto10

Grande colpo per Gasparotto10, il regular di Pokerstars che ha avuto la meglio su un field da 4.359 giocatori incassando €59.159 di prima moneta + €41.798 di taglie al SUNDAY MILLION!!!

Il runner up graditi00 si deve accontentare di €59.154+€6.527. A completare il podio per €35.097+€3.369 c’è papotre3. Ottimo torneo per un altro regular che ha raggiunto il final table (6° posto), alegunz46.

I primi tornei ICOOP del lunedì, skimizzi vince il The Colosseum; a Iluk26 il Monday Jackpot

Continuano le ICOOP con l’evento #53 Daily Fifthy vinto da Matte96M che incassa €7.611 dopo un deal con HeLLoTindY al quale vanno €6.673. In 3° posizione il regular Bulgaro98. Piazzamento al 7° posto anche per Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo.

Tolto il Million iniziato domenica, il torneo più ricco del lunedì è l’evento #54 Monday Jackpot Special Edition con 150K garantiti. Partecipano in 15.141 e il migliore è Iluk26 che porta a casa €7.676+€3.620, niente male per €10 di Buy-in.

Quassi 100K in palio anche all’evento #55 The Colosseum che richiama 1.071 giocatori e il migliore è skimizzi per €6.303+€4.411. Il runner upè enzocaja e poi Jison20 a completare il podio.

Poker Online MTT 8 novembre 2022: gli ultimi tornei

Evento #56 The Gladiator, 2.256 giocatori iscritti, il migliore è Dr.Freenthumb19 per €2.463+€2.315. In 2° posizione abbiamo Karim1702 davanti al regular Marco “Granbasso” Baglioni in 3° posizione.

All’evento #57 Bigger Turbo abbiamo 704 entries e ad esultare su tutti è pirunoboy per €2.293+€2.992. In 2° posizione HELLMATADOR7 su SEKKA4EVA. Piazzamento in 9° posizione per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Il lunedì di ICOOP si chiude con l’evento #58 Session Saver che ha visto la partecipazione di 411 giocatori e la vittoria di M@d0ff per €2.715 e ben €4.076 di taglie. Il runner up è AnsuFati02.