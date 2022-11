Poker Online MTT 9 novembre 2022. Vediamo i risultati dei tornei di poker online del martedì con le ICOOP. L’evento più ricco, il The Colosseum, viene vinto da Dammeleinchips1. Vittorie anche per risu94, VaiSempreTu, Domenick85, grigolo65 e barramp9k8.

ICOOP: risu94 e Dammeleinchips1 vincono i tornei più ricchi del martedì

Iniziamo il report del martedì con l’evento #59 Daily Fifthy che richiama 1.136 giocatori per €52.335 di montepremi. La vittoria va a risu94 che incassa €3.359 di prima moneta + €3.455 di taglie. Il runner up è DOTTORGESS, completa il podio fernandone1. Piazzamento in 6° posizione per il regular barcia961, davanti a Rantolo’91.

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #60 The Colosseum con 850 entries a darsi battaglia per €76.500 di montepremi. Il migliore è Dammeleinchips1 che incassa €5.220+€5.797 dopo aver battuto Caporall91 nel testa a testa finale, poi c’è Scholes84 al 3° posto e il regular DANY_MAS90 ai piedi del podio.

Poker Online MTT 9 novembre 2022: VaiSempreTu al The Gladiator, Domenick85 al Bigger Turbo

Evento #61 The Gladiator, 1.886 entries e la vittoria va ad un nickname noto, VaiSempreTu che incassa la prima moneta da €4.862. Il runner up è This is soo2019 poi abbiamo vedovanera2.0 a completare ol podio. Piazzamento al 6° posto per Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

All’evento #62 Bigger Turbo ritroviamo 656 giocatori per quasi 30K di prizepool. Vittoria da €2.137+€2.453 per Domenick85 che supera feartheBRIT all’head up finale.

Poker Online MTT 9 novembre 2022: gli ultimi tornei del giorno

Le ICOOP chiudono la giornata con l’evento #63 Session Saver che viene vinto da grigolo65 che porta a casa €2.073+€2.874. In 2° posizione di ferma OMGabbro e poi Pr0PRI0LUI a completare il podio davanti ad un altro regular, IMuCkTheNut. Da segnalare MIC995 in 8° posizione, nelle stesse ore in cui chiudeva 3° al SIDE EVENT The Speedy vinto da Amster98 su zioale.

Chiudiamo col Need For Speed con 91 entries e €8.190 di prize pool. Sempre tanti reg al turbo della notte, e uno di questi va a vincere, Emanuele “barramp9k8” Monari che batte zioermejo e Shadowkizz.