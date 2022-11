Poker Online MTT 10 novembre 2022. I risultati dei tornei ICOOP del mercoledì su Pokerstars dove si mettono in evidenza i regular bobofolle ed Alessio “AleAsto2” Astone (in una foto di repertorio).

Poker Online MTT 10 novembre 2022: i primi tornei ICOOP del mercoledì

All’evento #64 Daily Fifhty partecipano in 1.031 per €46.395 di montepremi. La vittoria va a JosJules46 per €3.084 di prima moneta + €3.265 di taglie. In 2° posizione si ferma skimizzi che incassa in tutto circa 4K.

Il torneo più ricco è l’evento #65 The Colosseum che viene vinto da bobofolle per €4.704+€5.789. In 2° posizione rijkard1983 e poi lezgodancing87 a completare il podio. Piazzamento in 7° posizione per alegunz46.

The Gladiator a ameliegef; guidonatale batte Bulgaro98 al Bigger Turbo

Ben 2.132 entries all’evento #66 The Gladiator che viene vinto da ameliegef per €2.328+€2.471. In 2° posizione theatipicone poi abbiamo Sorcioraz93 a completare il podio.

All’evento #67 Bigger Turbo è guidonatale a battere il regular Bulgaro98 all’heads up finale, meritandosi la prima moneta da €3.898 mentre al runner up vanno €2.728.

Poker Online MTT 10 novembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #68 Session Saver con 270 iscritti e a trionfare è Alessio “AleAsto2” Astone per €1.907+€3.020, lasciando le briciole, in termini di taglie, a tutti gli altri, ad iniziare dal runner up TurboNandoRQ e il podio è completato da un altro regular, Cifalino91.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 78 giocatori per il turbo della notte che non fa parte delle ICOOP, ma che è sempre interessante da seguire, con tanti big in gioco. Anche questa volta la vittoria va ad un regular, juampinsale5 che incassa la prima moneta da €1.708, lasciando €1.276 al runner up RingoPetros poi abbiamo hagakhan a completare ol podio davanti a Sfifinki. Anche qui ritroviamo Bulgaro98 piazzato in 8° posizione.