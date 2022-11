Poker Online MTT 11 novembre 2022. I risultati dei tornei online su Pokerstars del giovedì. Continuano le ICOOP e il colpo più ricco da più di 16K lo mette a segno RicM.96 che vince l’High Roller.

Poker Online MTT 11 novembre 2022: RicM.96 fa il colpaccio al HIGH ROLLER

Il giovedì di ICOOP inizia con l’evento #69 Daily Fifhty che richiama 1.340 entries per un monteopremi superiore a 60K. La vittoria va ad erionbossi che incassa €3.792 di prima moneta + €3.576 di taglie. In 2° posizione si ferma duchessa24 e poi abbiamo Nicholas0404 a completare il podio.

Passiamo al torneo più “grosso”, l’evento #70 HIGH ROLLER che con 438 iscritti arriva a €98.500 di prizepool. Il migliore è RicM.96 che porta a casa una ricca prima moneta da €16.830. In 2° posizione Nik7090 si merita €12.272 poi c’è Poldo181109 sul gradino basso del podio per €8.948. Piazzamento al 6° posto per delfo182.

Poker Online MTT 11 novembre 2022: The Gladiator a LUP0S0LITARI0

LUP0S0LITARI0 vince l’evento #71 The Gladiator per €2.745+€2.928. In 2° posizione si ferma il regular DANY_MAS90 davanti ad altri nickname noti come Mr.Squid92 e onlyruss. Piazzamento in 8° posizione per Luca “steva10” Stevanato.

In 159 si sono ritrovati per l’evento #72 Omaha che non supera il garantito da 10K. Il migliore nella variante delle quattro carte è QueenToPari5 al quale vanno €953+€856 dopo un deal con betullame11 e Mr.Dwid69.

Gli ultimi tornei del giovedì

Evento #73 Bigger Turbo con 688 entries e il migliore è MatteZana per €2.241+€2.357. Il runner up è gscordo su eminkio a completare il podio. In 5° posizione riconosciamo Donato “whitediabolic” De Bonis.

Le ICOOP del giovedì si chiudono con l’evento #74 Session Saver che viene vinto da Sbabbuc per €2.589+€3.182. Piazzamento in 2° posizione per WrongMate davanti al regular James90511. In 7° posizione ritroviamo ancora Nicholas0404 che si era già piazzato sul podio al primo evento ICOOP di giornata. In 8° posizione anche Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Chiudiamo come sempre il nostro report col Need For Speed da 95 iscritti. La vittoria va a smaikol93 per €838+€1.456. Un altro 2° posto per Poldo181109 che aveva già fatto 3° al High Roller. Sul gradino basso del podio riconosciamo Riccardo “CrazyRich85” Basso.