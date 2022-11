Tornei Poker Online 14 Novembre 2022. I risultati degli mtt domenicali in Italia vedono la vittoria di compa_EFFE al Sunday Special PKO dei KO Games su 888. Al termine dei day1 abbiamo luckyboss123 chipleader su iPoker e splinterrrr su People’s Poker.

Tornei Poker Online 14 Novembre 2022: i risultati dei day1 su iPoker e People’s Poker

Iniziamo come sempre con i due tornei domenicali settati su due giorni. Su iPoker l’Explosive Sunday al momento ha richiamato 772 iscritti (le iscrizioni tardive rimangono aperte). In 284 sono passati al final day con al comando luckyboss123.

Su People’s Poker abbiamo 143 entries al Super Sunday. A premio andranno in 23 giocatori, con una prima moneta da 3.086 euro, ma lo scoppio della bolla non è ancora arrivato visto che il final day questa sera riprenderà con 56 players left. Il chipleader è splinterrrr, nickname non nuovo nei nostri report.

Tornei Poker Online 14 Novembre 2022: su 888poker continuano i KO Games

Passiamo a 888poker dove continuano i KO Games con l’evento #18 Sunday Special PKO che ha visto la partecipazione di 165 giocatori. In 24 a premio, il migliore è compa_EFFE che porta a casa un totale di 4.748 euro mentre al runner up pesceSqualo vanno 3.707 euro.

The Master PKO a ilcontedilun

Chiudiamo su Partypoker col The Master PKO vinto da ilcontedilun che ha la meglio su un field da 85 giocatori per un montepremi da €7.650. In 2° posizione noobstalker davanti al regular SUB1IM3.