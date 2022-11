Poker Online MTT 14 novembre 2022, i risultati del weekend di ICOOP, dalla doppietta del venerdì di BetterCallSax fino a dondougi chipleader dell’evento CHAMPIONSHIP, passando per il successo di ilmessia84 al The Colosseum del sabato.

Poker Online MTT 14 novembre 2022: risultati di venerdì e sabato

Come ogni lunedì facciamo un passo indietro e andiamo a vedere i risultati del venerdì e del sabato su Pokerstars, concentrandoci dai principali eventi ICOOP, e inizia dall’evento #76 The Colosseum, il più ricco con 526 iscritti e un prizepool da €47.340. La vittoria va a BetterCallSax su INFINITIRF e Andreacigna.

BetterCallSax chiude poi un incredibile doppietta al venerdì andando a vincere anche l’evento #79 Session Saver su 241 entries dopo aver superato due regular come simopascu96 e discepolo78. Fare doppietta in un giorno solo non è mai facile, farlo alle ICOOP con field molto ampi e con avversari di questo calibro è ancora più difficile; complimenti a BetterCallSax.

Passiamo all’evento #81 The Colosseum del sabato e anche qui abbiamo una vittoria eccellente, quella de ilmessia84 che incassa €1.511 di prima moneta ma la bellezza di €7.566 di taglie dopo aver superato IwasRickyKaka90 che sta tornando a piazzarsi con costanza.

Poker Online MTT 14 novembre 2022: i primi tornei domenicali

Veniamo alla domenica con l’evento #85 Sunday Starter che porta subito la firma eccellente di Overbet91 capace di mettere in fila un field da 2.655 iscritti, incassando più di 6.5K totali di premio.

All’evento #86 Heroic Sunday abbiamo la bellezza di 5.707 iscritti per €51.363 di montepremi e la vittoria da circa 5K va ad Albertogrill su dulura e dariomin80.

CHAMPIONSHIP HIGH: Comanda dondougi. PICCIONE.G. vince l’HIGH ROLLER

Passiamo al torneo più ricco, l’evento #87 CHAMPIONSHIP HIGH che richiama 4.236 giocatori per €190.620 di montepremi. Si gioca per una prima moneta superiore agli 11K, più le taglie. Passano al final day 226 giocatori, tutti ampiamente a premio (775 ITM). Il chipleader è dondougi che stacca di poco Salpi90 ed edwin532.

Si è completato l‘evento #88 HIGH ROLLER con 551 iscritti e la vittoria da €8.976+€5.145 va a PICCIONE.G. su CIPROMCFLY16 e TurboNandoRQ.

Gli ultimi tornei ICOOP della domenica

Passiamo all’evento #89 30 Omaha con 383 iscritti e più di 10K in palio. La vittoria da €803+€1.004 va a frapkmi sul regular Antonio “frakkalagan” Fragale.

Più di 2.000 giocatori hanno preso parte all’evento #90 The Speedy che finisce nelle tasche di lacky62 per €1.144+€675. Si ferma al 2° posto bivioz22. Piazzamento in 7° posizione per CrazyRich85.

L’evento #91 Action Twenty va a nuraj1993 per €1.635+€1.386. In 2° posizione gonzales1602, completa il podio SirAntoCobra. Anche qui ritroviamo in 6° posizione frakkalagan.

Si chiude con l’evento #92 Session Saver che viene vinto da lelksante che ha la meglio su un field da 437 entries. In 2° posizione guidots, completa il podio M@d0ff.