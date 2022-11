Tornei Poker Online 15 Novembre 2022, era da un po che non sentivamo il nicknake wawa86, di Donato De Bonis, imporsi ai massimi livelli. Lo ha fatto questa notte vincendo il domenicale di People’s Poker mentre su iPoker trionfa KaiohShin7.

Tornei Poker Online 15 Novembre 2022: Donato “wawa86” De Bonis vince il Super Sunday

Il Final day del Super Sunday di People’s Poker iniziava con lo scoppio della bolla ancora lontano (23 ITM). Alla fine la vittoria eccellente va a Donato “wawa86” De Bonis che completa il lavoro e incassa la prima moneta da 3.086 euro dopo aver superato batman7 all’heads up finale. Da segnalare anche il 7° posto di un altro regular di questa piattaforma, fioranig.

Tornei Poker Online 15 Novembre 2022: a KaiohShin7 l’Explosive Sunday

Si è concluso anche il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday che alla fine ha richiamato ben 911 giocatori per un montepremi da €82.901 e una prima moneta da €6.406 alla quale in vincitore KaiohShin7 aggiunge anche 5.603 euro di taglie. Al runner-up Ronaldinho98 vanno 7.816 euro totali.

I tornei del lunedì

Vediamo anche gli altri tornei del lunedì. Sempre su iPoker si gioca il Lunedì Deep con 974 iscritti e un montepremi da €17.142. Vittoria per wils0n che a fronte di €20 di buy-in porta a casa una prima moneta da €3.276.

Su 888poker continuano i KO Games con l’evento #21 Super KO 9-Max che ha visto la presenza di 59 giocatori che non hanno permesso di superare il garantito da 10K. 888 si conferma una delle room su cui c’è maggior valore a giocare mettendo in relazione i montepremi garantiti dai principali tornei, con i giocatori iscritti. Vittoria per ILPONTI che incassa un totale di €2.285 tra prima moneta e taglie, e al 2° posto c’è il regular ._Eiffell_. In 4° posizione riconosciamo un altro nickname noto su 888, streetwolf.9 davanti a quartuno.

Chiudiamo col The Gladiator di Partypoker che ha visto la presenza di 51 giocatori, il migliore dei quali è stato D4MM1L3CH1P5 che porta a casa €454+€457.