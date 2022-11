Poker Online MTT 15 novembre 2022. Si è concluso il Championship delle ICOOP vinto da jam559 che oltre alla prima moneta da 11K e alle taglie, vince anche il pacchetto completo per il prossimo EPT Praga. Successo anche per Alessandro “deneb93” Pichierri (in foto) al Session Saver.

Poker Online MTT 15 novembre 2022: jam559 vince il CHAMPIONSHIP delle ICOOP

Si è concluso l’evento #87 CHAMPIONSHIP HIGH delle ICOOP con un final day che riprendeva con 226 players left e dondougi al comando, anche se il chipleader non va oltre il 33° posto.

La vittoria se la merita jam559 che oltre alla prima moneta da €11.065 e alle taglie da €6.405, si porta a casa anche il pacchetto completo per il prossimo Main Event EPT Praga. Si arrende al 2° posto Wutrek mentre a completare il podio c’è il regular Rantolo’91.

Poker Online MTT 15 novembre 2022: i primi tornei del lunedì

Passiamo all’evento #93 Daily Fifthy con 1.601 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €72.045. La vittoria va a MEM00072 che porta a casa €4.451+€4.533. Il runner up è I’MalwaysME. Piazzamento in 7° posizione per il regular POGGIAIOLO.

Più di 96K in palio anche all’evento #94 The Colosseum che ha visto primeggiare tabatabai26 che incassa in totale più di 10K dopo aver messo in fila dal 2° al 4° posto tre regular abbastanza noti: Eugenio “Eugol93” Sanchioni runner up, James90511 al 3° posto e ai piedi del podio c’è Davide “davidecalva” Calvaresi.

Poker Online MTT 15 novembre 2022: vincono anche kash’mir1985 e tozzi96

L’evento #95 The Gladiator supera i 50K di prizepool e la prima moneta da €3.007 va a kash’mir1985 che incassa anche €2.113 di taglie. Il runner up è 7GinTonic7 e poi abbiamo antonj7 a completare il podio. Piazzamento al 6° posto per RaydenArtist.

L‘evento #96 Imperial Stack Turbo finisce con un deal a due tra tozzi96 (€4.386 di premio) e smiker15 (€3.440). Ai piedi del podio il regular barcia961 davanti ad altri nick name noti in fila dal 4° al 6° posto: SailonWave, Sarso1110 e Papuasiano.

Gli ultimi tornei del lunedì. Alessandro “deneb93” Pichierri vince il Session Saver

Vittoria eccellente all’evento #97 Session Saver col successo di Alessandro “deneb93” Pichierri che ha la meglio su un field da 361 giocatori e incassa €2.437+€2.346 dopo aver superato RicM.96 che si ferma al 2° posto, e non è al primo piazzamento importante alle ICOOP. In 3° posizione riconosciamo Shadowkizz davanti a danieledefeo, Jaloseis e Granbasso.

Chiudiamo come sempre con l’unico torneo che non fa parte delle ICOOP, il Need For Speed che richiama 101 giocatori per più di 9K in palio. La vittoria vale €2.101 e va a IwannaG4mble che supera loretop12. Immancabile Andreacigna in 4° posizione.