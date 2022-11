Poker Online MTT 16 novembre 2022. L’uomo copertina è Fabio “sturbao” Sturba che su Pokerstars ha vinto il The Colosseum delle ICOOP. Vittoria anche per albertoc0 e doppio runner up per Smx03.

Poker Online MTT 16 novembre 2022: Fabio “sturbao” Sturba vince il The Colosseum

Riprendiamo i report dei tornei ICOOP con l’evento #98 Daily Fifhty con 1.119 entries e un montepremi che supera i 50K. Al vincitore una prima moneta da €7.689, e ad aggiudicarsela è SZ231199 su Sxm03 al quale vanno €5.480.

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #99 The Colosseum dove torna a colpire il regular Fabio “sturbao” Sturba per €5.540 di prima moneta a cui aggiunge anche €6.298 di taglie.

Poker Online MTT 16 novembre 2022: Albertoc0 gladiatore alle ICOOP

All’evento #100 The Gladiator abbiamo la vittoria di Albertoc0 che mette in fila un field di 2.811 giocatori guadagnandosi €3.003+€2.198 di premio dopo aver battuto Sxm03 che anche qui fa runner up.

All’evento #101 Imperial Stack Turbo abbiamo This is soo2019 a trionfare per €3.541 mentre a PR0PRI0LUI vanno €2.434.

Gli ultimi tornei del martedì

Passiamo all’evento #102 Session Saver che chiude la serata di ICOOP con la vittoria di Rimini2022 che risulta il migliore su un field di 275 entries, incassando €1.926+€2.486. Si ferma in 2° posizione mraxai85. Ancora un piazzamento al 5° posto per IwasRickyKaka90, davanti a cont.SERBELLONI. Ritroviamo anche qui Albertoc0 in 8° posizione.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 88 giocatori per il turbo della notte dove torna a vincere il regular SailonWave per €795+€1.538. Si ferma in 2° posizione pippo8823, davanti a MIC995.