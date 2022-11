Poker Online MTT 18 novembre 2022. Continuano le ICOOP su Pokerstars e questo giovedì i colpi maggiori arrivano da Tamarindo84 e Zibbibboshock98. Bravo anche Antonio “ANSU-FATI96” Zola che vince in un torneo dal field sterminato. AA-GIANLU-AA vince il PLO, ancora in evidenza This is soo2019.

Poker Online MTT 18 novembre 2022: Antonio “ANSU-FATI96” Zola vince su un field da 4,644 entries

Apriamo subito con l’evento #108 Super Thursday Special e i suoi €85.185 di montepremi. La vittoria da €5.408 di prima moneta + €3.439 di taglie va a Tamarindo84 che batte un field di 1.262 entries; ultimo ad arrendersi mary538, completa il podio Brotherood davanti al regular MoChuisle7.

All’evento #109 Mini Supreme, il buy-in popolare di €10 attira la bellezza di 4.644, ma questo non impedisce ad un regular, Antonio “ANSU-FATI96” Zola di vincere portando a casa €2.425+€1.487.

Poker Online MTT 18 novembre 2022: Zibbibboshock98 vince l’HIGH ROLLER

L’evento #110 HIGHROLLER è il più ricco della nottata e viene vinto da Zibbibboshock98 per €6.537 di prima moneta e praticamente altrettante di taglie, quindi in totale più di 12K.

Passiamo all’evento #111 Thursday Special con 1.895 entries e il migliore è stato leprier per €2.615+€1.697. In 2° posizione si ferma lollo6999. Top 10 per peppruocc.

Continuiamo questo ricco giovedì con l’evento #112 50 Omaha che con 201 iscritti non riesce a superare il garantito da 10K. Anche qui vittoria eccellente con AA-GIANLU-AA a battere tutti nel torneo della variante a quattro carte, incassando €936+€1.353.

Gli ultimi tornei del giovedì

Evento #113 Imperial Stack con 748 entries; il migliore è This is soo2019 per €3.431. Il runner up è mrPOGGIANKIO su MAGIpoker87. Bel piazzamento al 4° posto per pirkio1994 che poi andrà a vincere anche l’ICOOP Side Event della notte, battendo la concorrenza di 1.627 giocatori per altri €2.227 di premio.

La giornata delle ICOOP si chiude sempre col Session Saver, evento #114 che ha richiamato l’attenzione di 335 giocatori. La vittoria va a salvoz09 su godi poco. Completa il podio ilvate12 davanti a charlito90 e a loretop12.

Come al solito chiudiamo col Need For Speed che questa volta richiama 112 giocatori per più di 10K in palio. Vince il regular SEKKA4EVA su un altro nome noto del poker italiano, Marco “Granbasso” Baglioni.