Tornei Poker Online 21 novembre 2022. Questa domenica si sono conclusi i KO Games con la vittoria di Dormopoco1 al Main Event. Da completare i domenicali su iPoker e su People’s Poker, con cipromcfly chipleader al Super Sunday.

Tornei Poker Online 21 novembre 2022: Dormopoco1 vince il Main Event KO Games

Oggi iniziamo da 888poker che aveva il torneo più importante in programma, il Main Event KO Games al quale hanno partecipato 349 giocatori in ballo per 50K di montepremi garantito. La vittoria è andata ad un regular della pokerroom di 888, Dormopoco1 che tra prima moneta e taglie ha incassato un totale di €8.700. In 2° posizione di ferma MKT9990 per €5.238 e poi c’è gambolmaniac al 3° posto per €5.238.

Tornei Poker Online 21 novembre 2022: lapatty1974 vince su Partypoker

Su Partypoker è andato in scena il consueto The Master, il torneo domenicale con €7.500 garantiti che ha richiamato 82 giocatori, 13 dei quali a premio, e la migliore è stata lapatty1974 per €804+€1.364 di premio, davanti al regular Metin2 che si accontenta di €803€+€118.

I Day1 dei domenicali su iPoker e People’s Poker

L’Explosive Sunday di iPoker ha richiamato 829 giocatori per €75.439 di prizepool, ma non sono ancora ufficiali questi numeri visto che le registrazioni tardive rimangono aperte. Il chipleader è pleiadi17.

Il nickname cipromcfly è abbastanza noto su Pokerstars, ma questa domenica lo ritroviamo chipleader al Super Sunday di People’s Poker che si completerà lunedì sera con 51 players left su 151 giocatori al via. La bolla non è ancora scoppiata con 23 ITM a spartirsi il montepremi di €13.590, e come detto al comando c’è cipromcfly su Franceqt.

