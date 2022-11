Poker Online MTT 24 novembre 2022. Un Gasparotto10 scatenato vince un altro torneo ICOOP Afterparty su Pokerstars. Vittoria anche per This is soo2019, altri nick name caldo in questo periodo.

Poker Online MTT 24 novembre 2022: i primi tornei del mercoledì, ancora a segno This is soo2019

Continuano le ICOOP After Party ad allietare le giornate di Pokerstars con ricchi tornei garantiti, ma prima facciamo un passo indietro al Afternoon on Stars vinto da mattdemon1 per €1.881 sul regular M3ssiD10s.

All’Afterparty Imperial Stack abbiamo 1.250 iscritti per €22.500 di montepremi. Il migliore è ValevaPro per €3.353 su ThEUnknow91 che si accontenta di €2.357.

This is soo2019 è uno dei nickname più caldi del momento, uscito negli ultimi mesi con una serie di piazzamenti e vincite importanti, ultima delle quali quella al Daily Fifhty per €2.860 di prima moneta + €3.074 di taglie.

Poker Online MTT 24 novembre 2022: ancora Gasparotto10 a segno all’Afterparty

Il The Colosseum, il torneo più ricco della giornata con i suoi €56.610 di prizepool, viene vinto da STRATEGA_N_1 per €3.986+€3.651. In 2° posizione Wutrek incassa €3.986+€2.487.

Un paio di giorni fa citavamo un altra vittoria del regular Gasparotto10 ad un evento Afterparty, dopo che in queste ICOOP aveva già vinto il Sunday Million. A due giorni di distanza Gasparotto10 torna a vincere il The Gladiator incassando altri €2.549+€1.758. Si ferma in 2° posizione un altro nickname noto, Th3KinGC4Va.

Gli ultimi tornei del mercoledì

Passiamo al The Speedy che con 1.782 entries arriva ad un montepremi da €16.038. La vittoria va a silvio1972 per €2.432 mentre per il runner up mrdimas126 ci sono €1.665.

In 221 hanno partecipato al Session Saver che però non supera il prizepool garantito da 20K in questo caso. Vittoria per flaviano.Inb per €1.599+€1.770. In 2° posizione molly_182 davanti al regular Sardo1110. Anche qui troviamo Gasparotto10 piazzato in 8° posizione.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 74 giocatori per €6.600 in palio. La vittoria va ad Ettore “pro-fumato87” Esposito per €1.976 mentre kakis93 si accontenta di €1.310 del runner up.