Poker Online MTT 28 novembre 2022. La domenica su Pokerstars viene aperta dalla vittoria di ykin83 al WarmUp. Successi anche per sapy000, M3l1ss4s4tt4m1, detdansk, pirkio1994, 94pazzini94 e kiwithekid69. Al Sunday Special abbiamo gbaldoria chipleader mentre Nitr07 comanda il day1 del High Roller.

Poker Online MTT 28 novembre 2022: i primi tornei domenicali

Iniziamo la domenica di Poker Stars dal Sunday Warm Up vinto da ykin83, un giocatore che conosciamo bene visto che in passato è stato anche uno dei coach della scuola di poker di PIW. Ancora un piazzamento per Gasparotto10 in 8° posizione.

Passiamo ai tornei ICOOP Afterparty che continuano col Sunday Evening che ha richiamato 1.903 giocatori per €85.635. La vittoria va anche in questo caso ad un regular, sapy000 che incassa €12.263.

Altri 1.408 iscritti al Sunday Bounty Builder che è stato vinto da M3l1ss4s4tt4m1 su Magic Carbo97 e skelo1. Ai piedi del podio riconosciamo leaderdd. Piazzamento in 8° posizione anche per sturbao.

Marea di 6.019 entries al torneo col buy-in più popolare, il Sunday Blowout che a fronte di soli €10 di iscrizione metteva in palio €54.171 di prizepool e la vittoria da €3.138 di prima moneta + €1.533 di taglie va a detdansk su salva2288 e poi al 3° posto Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che si mette in mostra anche in questi tornei con tanti iscritti.

Poker Online MTT 28 novembre 2022: gbaldoria al comando del Sunday Special

Passiamo al Sunday Special Afterparty che ha visto la partecipazione di 1.513 giocatori. In 132 sono passati al final day, tutti già a premio visto che gli ITM erano 279. Si gioca per una prima moneta da €8.442 più le taglie. Il chipleadeer è gbaldoria con 359K in gettoni e €230 di taglie già in tasca, come Jonh Bred che chiude a 347K ma fa meglio nelle taglie con già €663 incassati.

Lunedì sera vedremo anche l’epilogo del Sunday High Roller che ha richiamato 295 giocatori per un montepremi i da €66.375. Al comando troviamo Nitr07 con 677K, che stacca nettamente CrazyRich85.

Gli ultimi tornei domenicali su Pokerstars

Il Sunday Slam va al regular pirkio1994 per €2.660+€2.244. In 2° posizione un altro nick name noto, quello di Donato “whitediabolic” De Bonis.

Vittoria eccellente anche al Sunday Supersonic dove 94pazzini94 mette in fila un Field di 1.079 giocatori per €2.997 di premio dopo aver superato DavidYagamu al testa a testa finale. Per il runner up ci sono €2.060 di premio.

Andiamo come al solito a chiudere col Need For Speed che in contro tendenza con gli altri tornei, questa volta non vede i soliti regular a vincere, visto che il successo da €856+€1.636 va a kiwithekid69 che non avevamo mai citato prima nei nostri report.