Tornei Poker Online 29 novembre 2022. I domenicali di People’s Poker ed iPoker si sono completati lunedì sera con le vittorie di mlupin89 e melito222. Successi anche per altri due regular su 888poker (SIGARO69) e Partypoker (Betullame11).

Tornei Poker Online 29 novembre 2022: mlupin89 vince ancora il domenicale di People’s Poker

Iniziamo il nostro recap da iPoker con la conclusione dell’Explosive Sunday che alla fine ha richiamato 933 giocatori per €90.363 di montepremi. Il migliore è stato melito222 che si merita in totale 13.223 euro tra prima moneta e taglie. Poco più di 8K per il runner up unvaiabl33 mentre per maialue al 3° posto ci sono poco meno di 5K di premio.

Terminato anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday vinto dal regular mlupin89 che ha vinto già più volte questo domenicale e che incassa 2.857 euro.

Gli altri tornei del lunedì

Torniamo su iPoker dove la settimana inizia come sempre col Lunedì Deep con ben 1.058 entries per un montepremi da €18.620 e il migliore è stata leottadiletta per €3.559 di prima moneta.

Su 888poker si è giocato invece il Colpo Grosso del lunedì con 50 giocatori a darsi battaglia per un prizepool da €7.700. La vittoria va a SIGARO69 (per niente nuovo ai nostri report) che incassa la prima moneta da €2.695 dopo aver battuto soldato.lev all’heads up finale.

Chiudiamo su Partypoker col The Gladiator del lunedì che ha visto 47 entries per un montepremi da €2.115. La vittoria va ad un altro nickname noto, Betullame11.