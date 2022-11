Poker Online MTT 29 novembre 2022. Si sono conclusi i domenicali su Pokerstars, il Sunday Special vinto da aceking1k e l’High Roller che va a BetterCallSax ma i nostri si mettono in mostra anche sulle piattaforme internazionali dot com con la vittoria di Alessandro Giannelli al Mystery Bounty Main Event.

Poker Online MTT 29 novembre 2022: domenicali ad aceking1K e BetterCallSax

Il Sunday Special si è concluso con la vittoria di aceking1K che porta a casa la prima moneta da €8.442 alla quale aggiunge anche €9.217 di taglie dopo aver battuto Jonh Bred, ultimo ad arrendersi dopo aver giocato anche un ottimo day1 chiuso al vertice, ma alla fine deve accontentarsi del 2° posto e di quasi 11K incassare. Da segnalare anche il piazzamento ai piedi del podio del regular Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Concluso anche l’High Roller vinto da BetterCallSax che incassa €11.928 dopo aver battuto PinoloPinolo e CrazyRich85. Ovviamente parliamo di tre giocatori molto noti che hanno monopolizzato l’evento dal buy-in più alto della domenica (€250).

Poker Online MTT 29 novembre 2022: tornano i tornei normali

Dopo le ICOOP e le Afterparty, torna la normale programmazione di Pokerstars, aperta dal Morning on Stars vinto la MissClickMaybe, ma ci concentriamo sull’Afternoon on Stars vinto dal regular Montal92 che mette in fila un Field da 220 giocatori e incassa la prima moneta da €1.831.

864 iscritti al Bounty Builder per €38.880 di montepremi e il migliore è AleVl2210 per €2.653 di prima moneta + €3.370 di taglie.

Torna anche il Monday Jackpot che ieri ha attirato 7.186 giocatori per €64.674 in palio. Il migliore è stato gordofurioso che ha incassato €3.742+€2.244. Da segnalare il piazzamento di RalphCifaretto in 6° posizione.

Torna il Night on Stars e la novità Colossal Stack

E’ tornato anche il Night on Stars che questo lunedì richiama 637 giocatori per €57.300 di prizepool. Vittoria per Lyuck Holly che incassa €8.139 dopo un deal col più quotato Davide “davidecalva” Calvaresi che incassa la stessa cifra. Ai piedi del podio si mette ancora in mostra TatonaGrandiii poi abbiamo AA-GIANLU-AA al 7° posto e pinkporcel 9°.

Deal anche al Colossal Stack che al suo debutto richiama 1.854 giocatori superando nettamente il garantito da 25K e arrivando a produrre un prizepool da €33.372. In 3 si dividono la posta in palio più alta, con giumaradri68 che risulta vincitore sul regular 17SP17 e su peppeR90977. Tutti e tre prendono la stessa cifra: €3.614.

Poker Online MTT 29 novembre 2022: gli ultimi tornei del lunedì e Giannelli campione sul com

Questo lunedì è tornato anche il Rollercoaster che ha visto 205 entries e il migliore è stato Dammeleinchips1 per €1.511+€1.383. In 2° posizione si ferma RJ BARONE davanti a Cifalino91. Ancora un piazzamento al 5° posto per This is soo2019.

Il Need For Speed invece non se ne mai andato. Ieri 95 iscritti, €8.550 di montepremi e una prima moneta da €2.030 che, come spesso accade in questo torneo, finisce nelle tasche di un regular. Questa volta tocca a Simone “simopascu96” Pascucci che batte Hackeranonimo all’heads up finale poi c’è leaderdd a completare il podio.

Oggi chiudiamo in modo diverso, segnalandovi che sul dot com Alessandro Giannelli si è messo in mostra vincendo $41.910 totali col successo del $215 Mystery Bounty Main Event.

Intanto su GGpoker arriva un ennesimo colpaccio del fenomeno svedese, Niklas Astedt, che vince altri 90K grazie al successo del $1,050 Sunday High Rollers Main Event.