Poker Online MTT 30 novembre 2022. Su Pokerstars si rivede Alberto “Everbrun1” Cigliano che vince il torneo più ricco del martedì, il Night on Stars e fa 2° anche al Rollercoaster (oltre al final table al Need For Speed per una nottata incredibile).

Poker Online MTT 30 novembre 2022: i primi tornei del martedì

All’Afternoon on Stars abbiamo omg_oggivincoio che tiene fede al suo nick name e porta a casa la prima moneta da €926 + €1.200 di taglie. In 2° posizione Genkiss’s0 e poi c’è turbochiappa92 a completare il podio.

Passiamo al Bounty Builder che ha visto 652 entries per quasi 30K di prizepool. Il migliore è AlbyDila per €2.066+€2.456. Si ferma in 2° posizione xk4mpfk3k5 e poi .KingKobr@ a completare il podio (e che ritroviamo anche al 6° posto del Daily Omania vinto da gpbello).

Poker Online MTT 30 novembre 2022: Alberto “Everbrun1” Cigliano vince il NoS

Passiamo al Night on Stars che arriva a €46.710 di montepremi grazie a 519 iscritti. Il migliore è il regular Alberto “Everbrun1” Cigliano che porta a casa la prima moneta da €3.392 a cui aggiunge €4.114 di taglie dopo aver battuto ferdsecondon al heads up finale.

Trionfo di DaMatt092 che ha la meglio su un Field da 2.345 entries al Colossal Stack. Il vincitore incassa €2.342+€1.905 dopo un deal con pascurello e iMuCkTheNut.

Gli ultimi tornei del martedì

Al Rollercoaster un altro regular vince, si tratta di fsusct che beffa Everbrun1 che cercava la doppietta. Sul gradino basso del podio riconosciamo anche simopascu96. In 5° posizione riconosciamo loretop12 e al 8° posto MoChuisle7 davanti a xJaNdRo127x.

Ancora xJaNdRo127x piazzato al 5° posto del Need For Speed vinto da pro-fumato87 su alongwaytobepro e giopennix. In 4° posizione c’è anche IFOLDACES4U. Tavolo finale spettacolare con AleAstso2, Daniele “bybabyby” Cuomo e James90511 dal 6° al 8° posto, e in 9° posizione ritroviamo ancora Everbrun1.