Poker Online MTT 2 Dicembre 2022. Alessandro “Ale.KJ24” Meloni torna e vince il Super Night on Stars del giovedì su Pokerstars dove vincono anche aleorsi98, Hurrymastiff, $ignorNessuno, OmgUreSpewer, Drago1899 e Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Poker Online MTT 2 Dicembre 2022: i primi tornei del mese

Dopo la vittoria di aleorsi98 al Morning on Stars (e non è la prima volta che questo giocatore porta a casa il torneo mattutino di Pokerstars), la giornata vera e propria inizia con l’Afternoon on Stars e 262 giocatori in lotta per un montepremi complessivo da €11.790. La vittoria va a Hurrymastiff per €937 di prima moneta + €682 di taglie.

Col Bounty Builder si sale a €32.625 di prizepool con 717 iscritti e il migliore è $ignorNessuno che porta a casa €2.237+€2.655. In 2° posizione il regular Simone “simopascu96” Pascucci, con iMancio90 a completare il podio.

Poker Online MTT 2 Dicembre 2022: Alessandro “Ale.KJ24” Meloni vince il Super NoS

Era da un pò che non segnalavamo Alessandro “Ale.KJ24” Meloni nei nostri report, e il regular di Pokerstars è tornato a battere un ricco colpo, vincendo il primo Super Night on Stars del mese di dicembre per €4.977+€7.041. In 2° posizione si ferma KiedisA87 che incassa in tutto quasi 7K, poi abbiamo El_Karpintero a completare il podio. Piazzamento al 6° posto per Peraz77 e dietro di lui This is soo2019 che ormai è un habitue dei report MTT delle ultime settimane.

Solita grande affluenza al Colossal Stack con 2.415 giocatori per €43.470 di montepremi e la vittoria vale €2.696 + €2.208 di taglie per OmgUreSpewer che batte mich3130 all’heads up finale. Bravo anche YouNoEscape a raggiungere il gradino basso del podio su pinkporcel; insomma, nonostante il Field ampio, i nickname noti la fanno da padrona anche qui.

Gli ultimi tornei del giovedì. Ancora a segno Federico “IFOLDACES4U” Piroddi

Drago1899 vince il Rollercoaster incassando €1.545+€2.754 dopo aver superato charlito90 al testa a testa finale. In 3° posizione muetts82 davanti a sapy000. Si piazzano anche OCCHIUFORT e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, rispettivamente in 8° e 9° posizione.

90 iscritti al Need For Speed che chiude la nottata col trionfo di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che porta a casa poco più di 2K complessivi dopo aver regolato Andrea “Andreacigna” Pini, ultimo ad arrendersi. Anche qui 8° posto per OCCHIUFORT.