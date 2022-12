Poker Online MTT 5 Dicembre 2022, la domenica su Pokerstars premia ancora un caldissimo Gasparotto10 che vince il Sunday High Roller mentre al Sunday Special comanda CREMANITO dopo il day1.

Poker Online MTT 5 Dicembre 2022: i primi tornei domenicali

Iniziamo il report dei tornei domenicali di Pokerstars dal Sunday Starter con 784 iscritti per più di 10K di montepremi. Deal a 2 tra lamentino999 e Canelupo96 che incassano €1.465 a testa.

Subito dopo si è iniziato a fare sul serio col Sunday Warm Up che ha richiamato 518 giocatori per €23.310 di prizepool e il migliore è stato Elvisvsmagna che incassa €1.693 di prime moneta + €2.112 di taglie dopo aver battuto bonf77 mentre a completare il podio c’è Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Bel colpo di vice_airlines al Sunday Evening al quale hanno partecipato 977 giocatori. Al vincitore va la prima moneta da €6.825 mentre in 2° posizione c’è un altro regular, LAFAL10. Al 6° posto riconosciamo anche This is soo2019 davanti a alegunz46.

Poker Online MTT 5 Dicembre 2022: vittorie anche per Simos93 e blackjoke459

Simos93 batte AKILLERJJ al Sunday Bounty Builder e incassa €1.34+€929 mentre per il runner up ci sono €1.340+€707. Sul gradino basso del podio anche loretop12.

Al Sunday Blowout la spunta blackjoke459 per €2.510+€1.988. In 2° posizione xxxDEMISxxx si accontenta di poco più di €2.500 totali, in un torneo che ha visto la partecipazione di 4.811 giocatori.

CREMANITO chipleader al Sunday Special

Passiamo al torneo più ricco, il Sunday Special con €111.780 di prizepool e come sempre diviso in due giornate. Al day1 partecipano in 1.242 ma solo in 111 passano il taglio, già tutti ampiamente a premio (213 ITM). Si gioca per una prima moneta da €16.571 e al momento il chipleader è CREMANITO che guarda tutti dall’alto con 406K, ad iniziare dal 2° in classifica, spaghettu.

Si è invece concluso il Sunday Colossal Stack con la vittoria di UCantStealMe che batte un Field da 2.869 entries e incassa €3.167+€1.703. Al 9° posto piazzamento per Gasparotto10.

Si è giocato anche il Sunday Slam che ha visto la partecipazione di 696 giocatori per €31.320 di prizepool e la vittoria è andata AllaCass4 per €2.267+€2.556. Si ferma in 2° posizione Dirac84.

Un altro colpo per Gasparotto10, è suo il Sunday High Roller

Non supera il garantito da 40K il Sunday High Roller, e questa è una novità. Non è una novità invece una vittoria di Gasparotto10 che in questo periodo si conferma onfire e porta a casa €7.081 dopo un deal con JD.89K.

Poker Online MTT 5 Dicembre 2022: gli ultimi tornei domenicali

Al Sunday Supersonic abbiamo 668 entries e un montepremi da €12.024. Vittoria per tanywolf per €1.963 sul regular miribale che abbiamo visto piazzato in diversi tornei questa domenica, ma mai vincente. Piazzamenti anche per coinflip21 al 5° posto e per AA-GIANLU-AA in 7° posizione.

Chiudiamo come sempre al Need For Speed che con 109 iscritti arriva a sfiorare i 10K di montepremi. Vittoria per vision499 che incassa €918+€1.338 e lascia al 2° posto dodi8910. Tra il 5° e l’8° posto riconosciamo SUPERCAMOZ, simopascu96, bybabyby e Il-Giuglia, per il turbo della notte come sempre spettacolare e pieno di nomi noti.