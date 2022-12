Poker Online MTT 6 Dicembre 2022. Ormai quotidianamente ci troviamo a parlare di Gaspare “Gasparotto” Sposato nei nostri report mtt, e ritroviamo il caldissimo regular italiano a fare la voce grossa anche all’High Roller di GGpoker (oltre ad un 3° posto al Colossal Stack). Al Sunday Special intanto trionfa Rimini2022.

Rimini2022 batte aleorsi98 al Sunday Special

Iniziamo dal Sunday Special che si è concluso nella giornata di ieri con vittoria di Rimini2022 che incassa €15.379 dopo un deal con aleorsi98 al quale vanno €13.003. Abbiamo visto tante volte in passato aleorsi98 protagonista su Pokerstars, in particolare al Morning on Stars che ha vinto diverse volte, ma questa volta sfiora un altro colpaccio importante in un final table di livello visto che riconosciamo anche J.Mizu97 al 6° posto e DANY_MAS90 dietro di lui. Anche xJaNdRo27x al 10° posto mentre il chipleader del day1, CREMANITO, si ferma in 14° posizione.

Poker Online MTT 6 Dicembre 2022: i primi tornei del lunedì

All’Afternoon on Stars abbiamo 203 entries e il migliore è KING1010766 per €1.722 di prima moneta mentre al runner up gabu9999 vanno €1.284.

Altri 875 iscritti al Bounty Builder vinto dal regular MrMarlboro94 con una prima moneta da €2.687 + €3.353 di taglie. In 2° posizione Ninja1nside e poi loretop12 a completare il podio. Final table anche per Donato “whitediabolic” De Bonis al 8° posto.

Poker Online MTT 6 Dicembre 2022: NoS per pietroc98

Passiamo al Night On Stars che richiama 682 giocatori e la vittoria anche in questo caso va ad un nickname noto, quello di pietroc98 che incassa €10.122 di prima moneta dopo aver battuto MrFlanagnan all’head up finale.

CiruzzoDLP porta a casa i €5.826 della prima moneta del Colossal Stack, battendo un Field di 2.173 giocatori. In 2° posizione Principe_xxx e poi, indovina? Gasparotto10 al 3° posto, e di lui parleremo anche dopo.

Poker Online MTT 6 Dicembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster 192 entries e la vittoria va ad Andrea “Andreacigna” Pini, un altro giocatore on fire in questo finale di 2022. Il runner up è marlboro8877 poi abbiamo ale5draw che esclude delfo182 dal podio.

Se aleorsi98 è lo specialista del mattino, si può dire che Daniele “bybabyby” Cuomo sia resident ai piani alti del torneo della notte, il turbo che come al solito chiude la giornata su Pokerstars, il Need For Speed che ha visto primeggiare ancora una volta il veterano del poker italiano per €2.101 di prima moneta.

Gaspare Sposato in mostra anche su GGpoker

Diamo come sempre uno sguardo anche al resto del mondo, con i risultati dei più ricchi tornei di poker online. Come sempre GGpoker la fa da padrona, e non è la prima volta che troviamo un italiano vincente o piazzato in grandi tornei. Questa volta tocca al giocatore del momento in Italia, Gaspare “Gasparotto10” Sposato, che ha chiuso al 3° posto per più di $67K incassati al $1,050 GGMasters High Rollers vinto dall’austriaco Leonard “LottoLarry” Maue sul connazionale Lars “Babyccino” Nystedt.

$1,050 GGMasters High Rollers Final Table Results

1 Leonard “LottoLarry” Maue Austria $116,917

2 Lars “Babyccino” Nystedt Austria $88,692

3 Gaspare Sposato Slovenia $67,282

4 excusemesir Finland $51,040

5 WorldInDisarray Andorra $38,719

6 Jareth “UraizeIfold” East Turkey $29,372

7 Janos “JonWinning” Halasz Hungary $22,282

8 Gabriel Schroeder Brazil $16,903

9 soldzerjan Slovenia $12,822

Il torneo più ricco e spettacolare era però il $25,500 WSOPC High Rollers Sunday Ultra HR dove è tornato a fare la voce grossa Michael Addamo che ha incassato un premio da $236K.

$25,500 WSOPC High Rollers Sunday Ultra HR Final Table Results

1 Michael Addamo Hong Kong $236,564

2 Mark Radoja Mexico $177,398

3 TimothyAdams Finland $133,029

4 Wiktor Malinowski Macau $99,758

Chiudiamo con un altro grande nome, Artur Martirosian, che ha incassato altri 142K dopo un deal con Mikita Badziakouski e con Viacheslav Buldygin al $10,300 WSOPC High Rollers Sunday Super HR.

$10,300 WSOPC High Rollers Sunday Super HR Final Table Results

1 Artur Martirosian Mexico $142,598*

2 Mikita Badziakouski Thailand $129,392*

3 Viacheslav Buldygin Kazahkstan $129,044*

4 deyi168 China $77,491

5 Eelis Parssinen Finland $59,673

6 Joao Vieira Brazil $45,952

7 Guillaume Nolet Canada $35,386

8 Pablo Silva Brazil $27,250