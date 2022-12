Tornei Poker Online 6 dicembre 2022, impressionante P1er1no che su Partypoker vince per due domeniche di fila il The Masters e per due lunedì consecutivi anche il The Gladiator. Bel colpo anche per Daniele “discepolo78” Di Iesu su People’s Poker, ma la vittoria più ricca va ad antonioli793 su iPoker. Su 888poker Colpo Grosso del lunedì al regular ClipperMania.

Tornei Poker Online 6 dicembre 2022: i finali dei domenicali

Iniziamo da iPoker con l’evento #4 iPokerRoyal, un successo da 557 iscritti per un prizepool da €125.325. La vittoria va ad antonioli793 che tra prima moneta e taglie porta a casa un bel bottino di 19.387 euro totali. Si ferma al 5° posto plzfold che aveva chiuso il day1 come chipleader.

Si è concluso anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday con vittoria eccellente di Daniele “discepolo78” Di Iesu che incassa la prima moneta da €2.858. Ultimo ad arrendersi, PabloPiatti, runner up per €2.040 di premio. Final tabelle in cui riconosciamo anche supercamoz al 5° posto e Zibbibboshock98 in 8° posizione. Top-10 anche per Oreste “iMsoOsicK” Pomi.

Tornei Poker Online 6 dicembre 2022: Colpo Grosso di ClipperMania

Anche su 888poker questo lunedì è firmato da un nickname noto, ClipperMania che vince il Colpo Grosso lunedì battendo un Field di 51 entries per un montepremi di €7.600. La vittoria vale €2.107 dopo un deal con brazilero84 e fulmine86.

P1er1no non si ferma più! Ancora vittoria su Partypoker al The Gladiator

Ci risiamo, dopo 2 domeniche di fila con in tasca il The Masters, P1er1no esagera e vince anche al lunedì per la 2° volta il The Gladiator. Il numero del Field anche ieri rimane bassino su Party (41 entries) ma la costanza di questo giocatore è comunque impressionante.