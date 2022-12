Poker Online MTT 9 Dicembre 2022. Giovedì giornata di festa che non ferma i tornei su Pokerstars, anzi, richiama tanti giocatori già dal pomeriggio. Nella notte invece il torneo più ricco, sul Super Night on Stars vinto da DurrrEND.

Poker Online MTT 9 Dicembre 2022: i primi tornei del giovedì

La giornata di festa richiama tanti giocatori all’Afternoon on Stars, 403 per la precisione, con un montepremi che supera i 18K e una prima moneta da €1.361 che finisce nelle tasche di calcus96 assieme a €1.895 di taglie.

Al Bounty Builder si superano I 33K di prize pool e la vittoria va a SANHAND per €2.333+€3.001. In 2° posizione si ferma ziotony94 per più di €2.700 complessivi.

Poker Online MTT 9 Dicembre 2022: DurrrEND vince il Super Night on Stars

Come ogni giovedì si gioca il ricco Super Night on Stars, e l’8 dicembre non fa eccezione. In 268 hanno pagato il buy-in da €250 producendo un montepremi da €60.300. La vittoria va a DurrrEND che incassa €4.780+€7.106. In 2° posizione manuelojrl e poi abbiamo Albertoc0 a completare il podio. Final table per i regular simopascu96 e pinkporcel in 6° e 7° posizione.

Ben 2.851 entries al Colossal Stack vinto da Mr_Qu4tR3F01L che incassa €3.146+€2.565 dopo aver battuto ilprof9412 all’heads up finale, poi abbiamo Strapcris a completare il podio davanti a 82Dream82.

Fabio “backdoorAK” Peluso vince il Rollercoaster

Passiamo al Rollercoaster dove si rivede Fabio “backdoorAK” Peluso che batte la concorrenza di 192 entries ed incassa €1.415+€2.834. In 2° posizione abbiamo Jaloseis.

Si chiude col Need For Speed da 90 iscritti per €8.100 di prizepool. Vittoria per Giangi503 su duccio931519 e poi ritroviamo Mr_Qu4tR3F01L, protagonista anche qui con un podio, dopo la vittoria del Colossal.