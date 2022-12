Tornei Poker Online 12 dicembre 2022, vediamo i risultati dei tornei domenicali del poker italiano con manumanu9494 chipleader al Explosive PKO Winter Surprise mentre Nivo7 comanda il day1 del Super Sunday di People’s Poker. Elfideo3 vince il KO Main Event Mistery Bounty.

Tornei Poker Online 12 dicembre 2022: i day1 su iPoker e People’s Poker

Iniziamo da iPoker col Explosive PKO Winter Surprise che ha visto la bellezza di 972 iscritti con un montepremi arrivato già a €87.390, ma la registrazione tardiva rimane aperta. In 307 hanno passato il taglio del day1 con manumanu9494 chipleader.

146 entries al Super Sunday, il domenicale di People’s Poker che ripartirà lunedì sera con 53 players left. In 23 giocatori andranno a premio, al momento il chipleader è Nivo7. In 4° posizione FilippoBisciglia che non sappiamo se sia il presentatore tv, ma lo sospettiamo visto che è sempre stato vicino al mondo del poker, anche come uomo immagine (assieme alla compagna Paolo Camassa) di Lottomatica per tanto tempo. Riconosciamo invece il regular Andrea “Andreacigna” Pini che riprenderà dal 5° posto nel chipcount e che riproverà a vincere questo torneo dove ha già primeggiato in passato.

Tornei Poker Online 12 dicembre 2022: Elfideo3 vince il KO Main Event Mistery Bounty

Passiamo su 888poker col KO Main Event Mistery Bounty che garantiva 30K in palio che non vengono superati dai 196 ingressi al domenicale che viene vinto da Elfideo3 che in totale incassa €3.714 di premio tra prima moneta e taglie.

The Master: P1er1no si prende una domenica di pausa

Dopo 2 vittorie di fila al domenicale di Partypoker, questa domenica P1er1no si prende una pausa e lascia il The Master agli altri, in particolare a Teocazzoduro al quale non sembra mancare il testosterone e che batte la concorrenza di 70 giocatori per 2.276 euro totali. Riconosciamo stesimo al 3° posto, davanti a RaydenArt in 4° posizione, poi c’è anche aless10 al 9° posto.