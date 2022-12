Poker Online MTT: T_Thede chipleader al Sunday Special, luisamuto1 vince l’High Roller

Poker Online MTT 12 Dicembre 2022. Su Pokerstars ricchi tornei domenicali, ad iniziare dal Sunday Special che termina il day1 con T_Thede chipleader mentre luisamuto1 vince il Sunday High Roller.

Poker Online MTT 12 Dicembre 2022: i primi tornei domenicali

Iniziamo la domenica di Pokestars col Sunday Starter che rispetto ai 7K garantiti arriva a superare gli 11K di montepremi grazie a 817 iscritti e il migliore è pajaerald su Pok3rRoundeR.

Supera i 20K il Sunday Warm Up con 447 entries che ha visto la vittoria di BULLDOG_089 che incassa €1.085 di prima moneta + €1.852 di taglie dopo un deal con glen100856, macromelie e DONNICOLA81.

Al Sunday Evening si inizia a fare sul serio con un prizepool da €40.590 grazie a 902 iscritti. La vittoria va a 94mra che incassa €5.443. Anche qui abbiamo un deal con LadyDiamond8 che porta a casa la stessa cifra.

Poker Online MTT 12 Dicembre 2022: ANSU-FATI96 vince il Sunday Bounty Builder, a dark side798 il Blowout

Passiamo al Sunday Bounty Builder che ha visto la vittoria del regular ANSU-FATI96 che ha messo in fila un Field da 821 giocatori incassando €1.471+€1.598.

Vittoria eccellente anche al Sunday Blowout dove è dark side798 a portare a casa €2.536+€1.927 dopo aver superato P4rtyP4rrot.

Al Sunday Colossal Stack partecipano in 3.139 giocatori e il migliore è simonefabbri899 che incassa €3.437+€1.932.

Sunday Special con T_Thede chipleader; luisamuto1 vince l’High Roller

Passiamo al Sunday Special che ha visto 1.224 iscritti e solo in 128 hanno passato il day1. Sono tutti già a premio visti i 215 ITM. Al comando troviamo T_Thede chipleader con 286K. Si gioca per una prima moneta superiore ai 16K.

Si è invece concluso il Sunday High Roller con 165 partecipanti e la migliore è stata luisamuto1 che incassa la prima moneta da €8.053 dopo aver battuto il regular Cifalino91. Ai piedi del podio Marco “Granbasso” Baglioni al 4° posto.

Poker Online MTT 12 Dicembre 2022: gli ultimi tornei della domenica

1355luca batte Alessandro “Ale.KJ24” Meloni e incassa €2.249+€2.292 vincendo il Sunday Slam.

Il Sunday Supersonic è un affare tra risu94 e Mark35298 che si accordano per incassare €1.721 a testa.

In chiusura il solito Need For Speed che con 95 giocatori mette in palio €8.550. Il migliore è pinkporcel al quale vanno €836+€1.700.