Tornei Poker Online 13 dicembre 2022: hapachaviv vince su People’s, nespola70 sbanca su iPoker;

Iniziamo dalla conclusione del torneo più ricco, il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday PKO che tra iscritti e re-entry ha superato i 1.000 buy-in generando un ricco prizepool, anche se dalla lobby è già stato tolto il torneo. Possiamo comunque fornirvi il vincitore, nespola70, che non è la prima volta che citiamo nei nostri report e che incassa 13.274 euro totali mentre al runner-up Kvaratskhelia vanno 10.964 euro. Completa il podio Kaparo76 che però incassa molto meno rispetto ai primi due (€4.870 totali). Da segnalare anche il piazzamento di BlackDomo97 al 6° posto.

Si è concluso anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday che viene vinto da hapachaviv per €3.003 di premio dopo aver battuto ANTONY51 all’head up finale.

Gli altri tornei del lunedì

Passiamo su 888poker dove la settimana inizia col Colpo Grosso Lunedì dove hanno partecipato 64 giocatori portando il montepremi da 7.5K garantiti a €9.200. Il migliore è uno dei regular più vincenti su 888, tostovip che incassa altri €2.990.

Passiamo su Partypoker col The Gladiator che ha visto la presenza di 54 giocatori per €2.430 di montepremi e la vittoria anche in questo caso va ad un regular, Paris_ che incassa €298+€517.