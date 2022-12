Poker Online MTT 13 Dicembre 2022. Il Sunday Special si conclude con la vittoria di TuSiCheAless. Nel lunedì di Turbo Night su Pokerstars fanno centro anche Astrogoldi, Giuseppe “peppruocc” Ruocco, SMERALDA06 ed HowtocatchTime.

Poker Online MTT 13 Dicembre 2022: TuSiCheAless vince il Sunday Special

Iniziamo dal final day del Sunday Special che riprendeva con 128 players left riaperto ai 1.224 iscritti. La vittoria va a TuSiCheAless che incassa la ricca prima moneta da €14.744 mentre per il runner uè KOSES667 ci sono comunque €13.538. Da segnalare il piazzamento del regular PR0PRI0LUI in 8° posizione.

Poker Online MTT 13 Dicembre 2022: i primi tornei del lunedì con la Turbo Night

Lunedì di Turbo Night su Pokerstars con tutti i tornei principali in modalità turbo, ma non l’Afternoon on Stars del pomeriggio che in versione normale richiama 270 giocatori e la vittoria da €2.198 va a seigiaa90 mentre in 2° posizione ritroviamo BlackDomo97 che avevamo già citato sulle altre poker room, protagonista nel domenicale di iPoker.

Turbo invece per il Bounty Builder in cui ritroviamo un nome eccellente come vincitore, Giuseppe “peppruocc” Ruocco che porta a casa €1.812+€2.181 dopo aver battuto M3l1ss4s4ttm1 e in 3° posizione riconosciamo AA-GIANLU-AA.

Poker Online MTT 13 Dicembre 2022: Night on Stars per Astrogoldi

Al Night On Stars abbiamo 453 entries per un prizepool che supera i 40K. La vittoria va ad Astrogoldi per €3.010+€3.874. In 2° posizione si ferma OscarDutch poi abbiamo BlackTulipan a completare il podio.

Gli ultimi tornei del lunedì

Passiamo al Colossal Stack che con 2.450 iscritti supera anche il NoS come montepremi (€44.100) e la vittoria va a SMERALDA06 per €2.735+€2.208.

Chiudiamo col Rollercoaster con 173 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €15.570. Il migliore è HowtocatchTime per €1.299+€1.600. Si ferma in 2° posizione This is soo2019 sempre presente nei nostri report. Da segnalare i piazzamenti di Granbasso al 4° posto e di discepolo78 in 8° posizione.