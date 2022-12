Poker Online MTT 14 Dicembre 2022, per la seconda sera di fila il Colossal Stack è torneo col montepremi più ricco su Pokerstars, scalzato ancora una volta il Night on Stars. Andiamo a vere i risultati del martedì notte.

Poker Online MTT 14 Dicembre 2022: i primi tornei del martedì

319 giocatori aprono il martedì su Pokerstars con l’Afternoon on Stars vinto da JustynByBer per €1.119 di prima moneta + €2.025 di taglie. Si ferma in 2° posizione vesuvio08. Da segnalare il piazzamento al 8° posto del regular JD.89K.

Con 645 iscritti il Bounty Builder si avvicina ai 30K di prizepool. La vittoria va a robben933 che si merita €2.044+€2.598 di premio dopo aver superato elpablito23 al heads up finale.

Colossal Stack batte ancora Night on Stars

Passiamo al Night on Stars, il torneo che in settimana era solitamente il più ricco. In 521 hanno preso parte all’edizione del martedì per un montepremi da €49.590 e la vittoria vale €3.590+€3.229. Successo per piunco72 su TheMonsterHand5 e sul gradino basso del podio c’è Zibbibboshock98 davanti ad un altro regular, edofatto. Da segnalare pure AA-GIANLU-AA in 7° posizione.

Il Colossal Stack piace, anche ieri torneo più ricco della giornata con 2.820 iscritti che hanno portato il prizepool a €50.760. Vittoria del regular gerryilprinc che incassa €3.144+€2.679. Il runner up è pennisi1975 che incassa poco più di €3.200 complessivi, poi abbiamo UMILE73 a completare il podio per circa €2.700 di premio.

Poker Online MTT 14 Dicembre 2022: gli ultimi tornei

Passiamo al Rollercoaster che ha richiamato 157 giocatori per un prizepool superiore ai 14K, con vittoria di incognita93 su AllaCass4. Sul gradino basso del podio troviamo Poldo181109 davanti ad un altro regular, davidecalva.

Chiudiamo col Need For Speed vinto da BetterCallSax che mette in fila un Field da 78 giocatori incassando €764+€1.777. Si ferma al 2° posto Rantolo’91.