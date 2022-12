Poker Online MTT 15 Dicembre 2022. Vittoria eccellente mercoledì notte al Night on Stars dove si è imposto Luigi “incognita93” Curcio (in foto). Successi anche per ziobueno666, Natalina94, Corbanchester, SMERALDA06 e MastroAA94.

Poker Online MTT 15 Dicembre 2022: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dal Afternoon on Stars che vede 252 entries e il migliore è ziobueno666 che incassa €2.066. Sempre presente dai primi tornei del giorno aleorsi98 che chiude al 8° posto.

Super i 25K di prizepool il Bounty Builder con 571 iscritti e qui la vittoria va a Natalina94 per €1.860 di prima moneta alla quale aggiunge €2.040 di taglie. Per il secondo classificato mazzio79 ci sono poco meno di 3K. Piazzamenti anche per alcuni big come pepproucc al 5° posto e dietro di lui ruscyu e oisselino.

Poker Online MTT 15 Dicembre 2022: Luigi “incognita93” Curcio vince il Night on Stars

Il Night on Stars si riprende la palma di torneo più ricco con 470 giocatori per €42.300 di mopntepremi. Vittoria eccellente per Luigi “incognita93” Curci che porta a casa la prima moneta piena da €7.147 superando A.Lapini nel testa a testa finale. Sul gradino basso del podio ritroviamo Run1Nic3 che avevamo già visto piazzato al 7° posto nel torneo pomeridiano.

Questo mercoledì il Colossal Stack si ferma a €39.726 di montepremi, ma con 2.207 iscritti. Vittoria da €5.917 per Corbanchester su cannibal83. Per il runner up ci sono €4.086.

Rollercoster per SMERALDA06, a MastoAA94 il Need For Speed

Il Rollercoster richiama 171 giocatori e a vincere è SMERALDA06 per €1.284+€1.546. Si ferma in 2° posizione yescico che però incassa più di 2K totali. Piazzamenti per Rantolo’71 al 7° posto, seguito da AnsuFati02 e juampinsale5.

Al Need For Speed solo 66 Giocatori per un prizepool sotto i 6K. La vittoria va a MastroAA94 per €1.754 mentre al runner up CORSARONERO42 vanno €1.168. Sul gradino basso del podio riconosciamo giopennix.