Poker Online MTT 16 Dicembre 2022. Come al solito al giovedì su Pokerstars va in scena il ricco Super Night on Stars vinto dal regular pietroc98. Giornata di successi anche per: BdiBenessere, franco7272, DDrawingDDead, CREMANITO e Marco “Granbasso” Baglioni.

Poker Online MTT 16 Dicembre 2022: i primi tornei del giovedì

Afternoon on Stars per BdiBenessere che incassa €1.101 di prima moneta + €1.565 di taglie dopo aver superato pollame140397. Piazzamento in 6° posizione per ruscyu e riconosciamo anche cantalupense in 9° posizione, davanti ad aleorsi98, ormai habitué ai piani alti di questo torneo pomeridiano (e spesso anche del mattutino, il Morning on Stars che nella giornata di giovedì è stato vinto da TatonaGrandiii).

In 741 hanno partecipato al Bounty Builder e il migliore è stato franco7272 per €2.311+€2.472. In 2° posizione si ferma dario6990 davanti a Fabio “backdoorAK” Peluso. Top-10 anche per il regular pro-fumato87 che ha alle sue spalle Siffredi.2204 in 11° posizione (ops).

Poker Online MTT 16 Dicembre 2022: pietroc98 che vince il Super Night On Stars

Colpaccio di pietroc98 che vince il Super Night On Stars del giovedì incassando €4.685+€7.291. In 2° posizione di ferma forchetta83. Top-10 per ANSU-FATI96.

Il Super NoS trascina anche il Colossal Stack ad un prizepool da €51.858 e la vittoria va a DDrawingDDead per €3.180+€2.750. Il runner up è Pok3rRoundeR. Piazzamento in 8° posizione per un pepproucc molto attivo in questi giorni.

Marco “Granbasso” Baglioni vince l’ennesimo Need For Speed

Nuovo colpo di CREMANITO che vince €1.481+€2.121 al Rollercoster dove si ferma in 2° posizione Nitr07. Nomi noti anche tra 7° ed 8° posizione, loretop12 e simopascu96.

Ormai abbiamo perso il conto delle volte in cui Marco “Granbasso” Baglioni ha portato a casa il turbo della notte che chiude la giornata di tornei su Pokerstars, il Need For Speed che ieri è risalito a €7.830 di montepremi grazie ad 87 entries, e come detto Granbasso è stato il migliore per €786+€1.173. In 2° posizione si ferma Salpi90 che incassa in tutto poco più di 1K.