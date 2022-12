Tornei Poker Online 19 dicembre. Una domenica speciale per Piragnetto82 che ha vinto il Colpo Grosso di 888poker. Si sono conclusi i day1 dei domenicali su iPoker e People’s Poker mentre questa domenica a trionfare su Partypoker ci ha pensato Angelo10000.

Tornei Poker Online 19 dicembre: day1 domenicali su iPoker e People’s

Iniziamo con i day1 dei domenicali che si completano in due giornate. Su iPoker il consueto ExplosivePKO ha la registrazione tardiva ancora aperta, quindi non abbiamo i numeri definitivi. Al momento però segnaliamo un altra domenica di successo per questo torneo che richiama 996 iscritti per un montepremi da €89.640. Il chipleader è oscarlexande.

Anche su People’s Poker è andato in archivio il day1 del Super Sunday e qui i numeri sono già definitivi con 147 entries e un prizepool da €13.320. A premio andranno in 23 ITM ma la bolla deve ancora scoppiare visto che lunedì sera si riprenderà con 50 players left e il chipleader è TRAPANI_CALCIO.

Colpo Grosso Sunday per Piragnetto82

Passiamo su 888poker col Colpo Grosso Sunday che ha visto 103 iscritti per €15.100 di montepremi. Il vincitore è Piragnetto82 che sbrana gli altri pesci dell’acquario e incassa la prima moneta da 3.699 euro mentre per il runner up Tozyzy.28 ci sono 2.567 euro di premio. Piazzamento al final table per i regular ._Eiffel_. (5°) e Blissey94 (8°).

Tornei Poker Online 19 dicembre: The Master PKO

Chiudiamo col The Master PKO di Partypoker che ha richiamato 49 giocatori. Il migliore è stato Angelo10000 che porta a casa in tuto €1.824 tra prima moneta e taglie. Si ferma in 2° posizione BANKR0LL3R davanti a Pleasedontfold che completa il podio davanti al regular Metin2.