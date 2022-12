Poker Online MTT 20 Dicembre 2022, si sono conclusi i tornei domenicali Half Price su Pokerstars con le vittorie di roby1234567 e tanuzz8. Successo di L.Marto al Night on Stars del lunedì; vincono anche GiosyL10, vice_airlines, rebigedo, mauri_mgm e CORSARONERO42.

Poker Online MTT 20 Dicembre 2022: le conclusioni dei domenicali Half Price

Riprendiamo subito dalla conclusione dei tornei domenicali Half Price divisi su due giornate di gioco. Al Sunday Special si riprendeva con 253 players left, tutti già ampiamente a premio. Il torneo si conclude con un deal a tre; il vincitore roby1234567 incassa €7.317 di prima moneta + €5.123 di taglie mentre per il runner up M@d0ff ci sono 8.093 euro totali. Fa meglio il 3° classificato, il regular miribale che incassa in tutto 9.233 euro. Da segnalare anche il piazzamento al 7°posto di Giacomo ‘James90511’ Grossi.

Si doveva concludere anche il Sunday High Roller che riprendeva con 86 players left e il migliore è tanuzz8 che porta a casa la prima moneta piena da €9.452 mentre per il runner up Bertinotti71 ci sono €6.845. Sul gradino basso del podio vice_airlines.

Poker Online MTT 20 Dicembre 2022; i primi tornei del lunedì

La giornata inizia come al solito con l’Afternoon on Stars che richiama 256 giocatori per €11.520 di prizepool e una prima moneta da €2.098 che viene vinta da GiosyL10.

Al Bounty Builder ritroviamo vice_airlines, questa volta vincitore per €2.749+€2.546 dopo l’ottimo terzo posto al Sunday High Roller che gli è valso quasi altri 5K di premio. Diciamo che ci sono lunedì sera peggiori.

Poker Online MTT 20 Dicembre 2022: L.Marto vince il NoS del lunedì

Altri 705 giocatori hanno preso parte al Night on Stars del lunedì, in lotta per un prizepool da €63.450. Vittoria con deal per L.Marto che incassa €8.481. Fanno parte dell’accordo anche _R_C_86_11 e Fruet.

Passiamo al Colossal Stack che richiama quasi 2.500 giocatori per un prizepool vicino ai 45K e una prima moneta da €6.593 che finisce nelle tasche di rebigedo che batte stralis612 all’heads up finale. Da segnalare KiroiSenko che dopo un 2021 da assoluto protagonista nei tornei mtt italiani, non citavamo ormai da mesi. Lo ritroviamo al 7° posto.

Gli ultimi tornei della notte, vincono mauri_mgm e

Al Rollercoster abbiamo 180 iscritti per €16.200 di montepremi e la vittoria va a mauri_mgm che batte Giuseppe “pepperoucc” Ruocco (già tavolo finale al High Roller) all’heads up. Gradino basso del podio per Scatch2000 davanti a This is soo2019. Piazzamenti anche per i regular RenatoINT, sturbao, Granbasso e RaydenArtist dal 6° al 9° posto per un final table davvero interessante.

Sempre spettacolare anche il final table del Need For Speed che questa volta viene vinto da CORSARONERO42 che mette in fila un Field da 83 giocatori per una prima moneta da €1.818. In 2° posizione sangomio88 per €1.358 mentre al 3° classificato, Mr_Qu4tR3F01L si sono €1.1014. Ai piedi del podio pinkporcel seguito da AndreaCigna.