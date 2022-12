Poker Online MTT 27 Dicembre 2022. Torniamo ad occuparci di tornei di poker online visto che nel periodo natalizio su Pokerstars sono iniziate le Winter Series e abbiamo ancora una volta Gaspare “Gasparotto10” Sposato a trionfare.

I tornei Winter Series di Natale

Facciamo un passo indietro alla domenica di Natale, quando si sono giocati i primi eventi Winter Series. All’evento #1 X-Mas Starter abbiamo subito 2.098 iscritti e la vittoria è andata a rogerten1 per €4.763 dopo un deal con Ingegnerider che incassa €4.363. A completare il podio troviamo skiong.

Si sale a 3.138 iscritti e un montepremi da €141.120 per il ricco evento #2 X-Mas Midstake Special che viene vinto da clessidra164 per €7.162 di prima moneta + €6.378 di taglie. Anche qui segnaliamo un deal con giocogioco21 e con JustynByBer.

All’evento #3 X-Mas Bounty Party è ENZO8285 a spuntarla su un Field da 8.402 giocatori, incassando €4.322+€2.855 dopo un deal con pesceftend.

Passiamo all’evento #5 X-Mas Royal Rumble (del evento 4 HR ne parliamo dopo visto che era programmato su due giorni e si è concluso la notte di Santo Stefano, stessa cosa per l’evento 6 Major). Qui abbiamo la vittoria eccellente del regular Montal92 che incassa €4.337+€3.559.

All’evento #7 X-Mas Snowflakes Blizzard abbiamo altri 875 entries e il migliore è GattoMaimone per €2.373+€2.195. Il runner up è blablabla779 e poi abbiamo ginopaolo666 a completare il podio.

Chiudiamo Natale con l’evento #8 X-Mas Gelid Wind vinto dal regular DANY_MAS90 che porta a casa €2.933+€4.502 dopo aver superato SKRODAN all’head up finale.

Gasparotto10 e prorspit vincono i principali domenicali

Il day2 dell’evento #4 X-Mas HIGH ROLLER riprendeva con 64 players left sui 477 iscritti che non hanno permesso di superare il garantito da 125K in questo caso. La vittoria è ricca visto che prorspit incassa €10.422 di prima moneta ma anche la bellezza di €13.923 di taglie dopo aver superato antonbea, runner up che si accontenta di circa 11K totali.

849 iscritti anche all’evento #6 X-Mas Major che riprendeva con 98 players left. Qui il migliore è un giocatore che nelle ultime settimane stiamo citando continuamente, Gaspare “Gasparotto10” Sposato che porta a casa altri €5.214+€6.224. In 2° posizione si ferma DaniloM94 per poco meno di 6k complessivi.

Poker Online MTT 27 Dicembre 2022: i primi tornei del lunedì

Le Winter Series si Santo Stefano si aprono con l‘evento #9 Mountain Stack che viene vinto da pumino77 per una prima moneta da €5.185 mentre al runner up, il regular alegunz46, vanno €3.673. In 3° posizione ritroviamo ancora DANY_MAS90 davanti ad Errobet.

Passiamo all’evento #10 The Iceberg che viene vinto da Gasbi771 che fa un bel colpo da €11.056 dopo aver battuto un Field da 1.703 giocatori. L’ultimo ad arrendersi è il regular Marco “Granbasso” Baglioni a cui vanno €7.879.

Più di 9.000 entries all’evento #11 Monday Jackpot Special Edition che questa volta premia SBURELLAS per €4.664+€3.109. Si ferma al 2° posto dadforfun. Da segnalare il piazzamento di loretop12 in 8° posizione e dietro di lui pro-fumato87.

Poker Online MTT 27 Dicembre 2022: MaestroQQ01 batte Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga al Winter Major

In gioco anche le varianti con l’evento #12 Glacial Omaha e il migliore con le quattro carte è oramorph per €988+€1.730. Giada “CatSniper84” Fang si regala un piazzamento al 10° posto.

Si sale sopra i 104K di prizepool con l’evento #13 Winter Major, il più ricco di giornata, e la vittoria da €6.707+€7.753 va a MaestroQQ01 mentre in 2° posizione Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga porta a casa in tutto più di 7K. Al 3° posto riconosciamo anche PR0PRI0LUI e anche qui c’è alegunz46 piazzato al 7° posto.

All’evento #14 The Avalanche è litio3 ad avere la meglio su questa valanga di 2.810 giocatori iscritti, e per lui ci sono €6.655 dopo un deal con KuSuNoK1 al quale vanno €5.745.

Poker Online MTT 27 Dicembre 2022: gli ultimi tornei di Santo Stefano

Proseguiamo con l’evento #15 Snowflakes Blizzard che viene vinto da andy94milan su gerryilprinc e a completare il podio riconosciamo anche Alberto “Everbrun1” Cigliano.

All’evento #16 Bounty Quad la spunta Luis_cort334 abile ad avere la meglio su 1.550 iscritti, incassando €3.256 dalle taglie in questo torneo dal prizepool particolare.

Chiudiamo con l’evento #17 Gelid Wind che richiama altri 413 giocatori e la vittoria va a nofearBC che supera DisneyLover89 e andrea832. Ai piedi del podio la cont.SERBELLONI.