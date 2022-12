Poker Online MTT 28 Dicembre 2022. Martedì di Winter Series su Pokerstars aperto dalla vittoria del regular Giuseppe “gscordo” Scordo al primo evento della giornata anche se il torneo più grosso lo porta a casa baerito. Vittorie anche per Poldo181109, HopSuisse1960, RockDUNDO, Senzachiagnr, MelFilter e psytrance.

Poker Online MTT 28 Dicembre 2022: i primi tornei del martedì

E’ il regular Giuseppe “gscordo” Scordo ad aprire la giornata di Winter Series su Pokerstars con la vittoria dell’evento #18 Mountain Stack per una prima moneta da €4.523 mentre al runner up JPJPIT ci sono €3.174.

All’evento #19 The Iceberg abbiamo 1.462 entries per una prima moneta da €4.100 che finisce nelle tasche di Poldo181109 che aggiunge anche €3.684 di taglie.

All’evento #20 Ice Age si gioca per più di 51K di montepremi grazie a 5.743 iscritti al torneo col buy-in popolare da €10 e che premia HopSuisse1960 con una prima moneta da €6.089, dopo un deal con Loregallo al quale vanno €5.871.

Poker Online MTT 28 Dicembre 2022: baerito vince il torneo più ricco della notte

L’evento #21 Winter Major, il più ricco della giornata con i suoi €80.370 di prizepool, viene vinto da baerito che incassa €5.289+€6.249 mentre per Enne98 al 2° posto di cono €5.388+€1.450.

Quasi 60K in palio anche all’evento #22 Royal Rumble che viene vinto da RockDUNDO per €3.639+€2.313. In 2° posizione bonaseroking2.0 che incassa in tutto circa 5K.

Notte vincente per Senzachiagnr. Successi anche per MelFilter e psytrance

Passiamo all’evento #23 Snowflakes Blizzard che ha sfiorato i 30K di prizepool e la vittoria va a Senzachiagnr per €2.167+€2.627. Si ferma in 2° posizione freud_90 e al tavolo finale riconosciamo anche IFOLDACES4U e CrazyRich85.

All’evento #24 Knockout Quintet, partecipano in 1.453 e il migliore è MelFilter per poco più di €2.500 di premio. Piazzamento sul podio per il regular Biri07501 e in 7° posizione riconosciamo anche RenatoINT.

La giornata si chiude con l’evento #25 Gelid Wind che viene vinto da psytrance che ha la meglio su un Field da 345 entries per una prima moneta da €2.329 + €3.860 in taglie.