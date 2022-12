Poker Online MTT 29 Dicembre 2022. Le vittorie più importanti del mercoledì sera di Winter Series su Pokerstars arrivano da draw_gato85 e TomDilly ma trionfano anche danytubo, francesco25s, Aurimallica, SuperSond, HibrahimBa e M3l1ss4s4tt4m1.

Poker Online MTT 29 Dicembre 2022: i primi tornei del mercoledì

La giornata delle Winter Series su Pokerstars inizia con l’evento #26 Mountain Stack che ha richiamato 1.676 giocatori per un montepremi superiore ai 30K. Vittoria per danytubo che porta a casa la prima moneta da €4.353.

All’evento #27 The Iceberg è francesco25s a farsi largo su un Field da 1.263, vincendo €3.608 di prima moneta + €3.369 di taglie dopo aver superato due regular come Mario “coinflip21” Carrascon e Nitr07.

All’evento #28 Ice Age ha la meglio Aurimallica per €6.654 (non male con €10 di buy-in) su tenebre1961 che incassa €4.741. Completa il podio leopardo7432.

Winter Major a draw_gato85, TomDilly vince la Royal Rumble

L’evento #29 Winter Major è il più ricco con €73.710 in montepremi. Che potesse essere una buona giornata per draw_gato85 si era già intuito col final table al Afternoon on Stars del pomeriggio, ma il colpaccio arriva in questo torneo che gli vale €5.030+€4.380 di premio dopo aver superato Matte96M, poi c’è majiko15 a completare il podio.

Ricco anche l’evento #30 Royal Rumble che richiama quasi 3.000 giocatori per un prizepool da €53.604. Il migliore è Tommaso ‘TomDilly‘ Dilena che porta a casa €3.270+€2.895. Questa volta la corsa di Gasparotto10 si ferma ai piedi della top-10 (11° posizione).

Poker Online MTT 29 Dicembre 2022: gli ultimi tornei della giornata

All’evento #31 Snowflakes Blizzard trionfa SuperSond per €2.248+€3.366. In 2° posizione c’è tiltato83 e a completare il podio abbiamo amerigoosan. Piazzamento in 9° posizione per Marco “Granbasso” Baglioni.

Evento #32 Winter Del per HibrahimBa che incassa poco meno di €1.700 totali dopo aver superato This is soo2019.

Chiudiamo con l’evento #33 Gelid Wind che viene vinto da M3l1ss4s4tt4m1 che porta a casa €2.456+€3.971 dopo aver superato SpeedOne1 e pinkporcel. Piazzamento anche per aleorsi98 in 7° posizione, appena dietro a Rin1tNic3.