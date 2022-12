Poker Online MTT 30 Dicembre 2022. Bel colpo di Pigro74 che vince l’HIGH ROLLER delle Winter Series, il torneo più ricco del giovedì che vede vincere anche: vice_airlines, Poldo181109, Giankino85, passaru63, negranunuts9 e STRATEGA_N_1.

Poker Online MTT 30 Dicembre 2022: vice_airlines apre la giornata di Winter Series

Le Winter Series del giovedì iniziano con l’evento #34 Mountain Stack che viene vinto da regular vice_airlines che incassa la prima moneta da €4.218.

Ricco evento #35 Super Thursday con 1.316 entries e più di 88K in palio. La vittoria va a Poldo181109 per €5.639 di prima moneta + €3.741 di taglie. In 2° posizione si ferma giocogioco21 su Ov3rthinking.

All’evento #36 Ice Age la spunta Giankino85 per €3.371+€2.015. Il runner up stefer71 porta a casa €3.364+€335.

Pigro74 fa il colpaccio al High Roller. Vince anche Andrea “Andreacigna” Pini

Passiamo all’evento #37 HIGH ROLLER che viene vinto da Pigro74 che si merita la prima moneta da €7.710 + €8.070 dopo aver superato un Field da 451 giocatori che ha permesso di superare il montepremi da 100K. Il runner up è lezgodancing97 e a completare il podio riconosciamo anche gerryilprinc.

Torna a vincere anche Andrea “Andreacigna” Pini che porta a casa l’evento #38 The Avalanche con una prima moneta da €6.338 dopo aver superato earthquakeo e SvolpiKK.

Poker Online MTT 30 Dicembre 2022: gli ultimi tornei del giovedì

Indignato94 porta a casa l’evento #39 Snowflakes Blizzard per €2.549+€3.484. In 2° posizione passaru63 e poi c’è piemooh a completare il podio.

Evento #40 Permafrost che richiama altri 1.649 giocatori per quasi 30K di prizepool. Vittoria per negranunuts9 che incassa €1.810+€991. In 2° posizione Mattew19952 per €1.808+€640.

Si chiude con l’evento #41 Gelid Wind con STRATEGA_N_1 che vince €2.563+€2.970. Si ferma al 2° posto louke119.