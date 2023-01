Tornei Poker Online 3 Gennaio 2023. Sempre più ricco l’Explosive Sunday di iPoker che supera i 110K di montepremi e la vittoria va a Cucgeorgy03. Successi anche per heartqueen88, lapatty1974, LoZione81, croti83 e Leo202119.

Tornei Poker Online 3 Gennaio 2023: i tornei conclusi domenica

Facciamo prima un piccolo passo indietro ai domenicali già conclusi in giornata, e di cui non ci siamo occupati ieri. Su People’s Poker il Sunday Christmas da 10K garantiti richiama 75 giocatori e la vittoria è andata ad heartqueen88 per un premio di €2.645.

Su Party Poker invece si è giocato il consueto domenicale, il The Master PKO che ha visto 77 entries e la migliore è stata lapatty1974 che porta a casa €842 di prima moneta + €1.210 di taglie.

Tornei Poker Online 3 Gennaio 2023: risultati iPoker

Un Explosive Sunday da record richiama ben 1.240 iscritti per un montepremi che arriva a €112.840 rispetto ai 70K garantiti. Il colpo lo fa Cucgeorgy03 che tra prima moneta e taglie ha portato a casa ben 16.527 euro, lasciando al runner up Pes2702 9.392 euro.

La settimana su iPoker inizia inoltre con il Lunedì DEEP che ha richiamato a sua volta 1.404 iscritti per un montepremi da €24.710. La vittoria LoZione81 che incassa €4.646, niente male per un Buy-in da €20.

Gli altri tornei del lunedì

Su People’s Poker il Sunday Light ha richiamato 85 giocatori che non sono bastati a superare il garantito da 5K. La vittoria va a croti83 che incassa €1.218.

Su Partypoker invece il The Gladiator del lunedì viene vinto da Leo202119 per un premio di €415+€579.