Poker Online MTT 3 Gennaio 2023. Il primo lunedì dell’anno viene aperto da Giada “CatSniper84” Fang che vince l’evento che apre la giornata di Winter Series, anche se il colpo più ricco lo fa salpa66 al Major. Va invece a pirkio1994 il domenicale ICE Titans.

Poker Online MTT 3 Gennaio 2023: i primi tornei del lunedì

Iniziamo la giornata di Winter Series con lo speciale evento #58 Snowy Afternoon on Stars con 468 entries e la migliore è Giada “CatSniper84” Fang che incassa €3.283 dopo un deal con gaggio22. A completare il podio anche il regular JD.89K.

All’evento #59 Artic Circle abbiamo 904 iscritti e la vittoria da €2.544 va a samurai2964 su TopManagerUK che si accontenta di €1.802.

Si sale a 2.349 iscritti per l’evento #60 The Igloo che viene vinto da noah2056 per €2.588 di prima moneta a cui aggiunge €2.108 di taglie.

Bel colpo anche per il regular TurboNandoRQ che mette in fila un Field da 1.588 entries vincendo l’evento #61 The Iceberg e incassando €9.328 dopo un deal con scortica, poi abbiamo domenlan a completare il podio su altri due regular: Errobet e delfo182.

Colpo domenicale per pirkio1994. A salpa66 il Winter Major.

Facciamo un passo indietro all’evento #53 Ice Titans, il torneo domenicale programmato su due giornate. Il torneo riprendeva con 127 players left e alla fine ad esultare è pirkio1994 che porta a casa €11.555+€10.615 dopo aver superato Pippo301189 all’heads up finale.

Passiamo all’evento #62 Ice Age che viene vinto da lercho90 che ha la meglio su un Field di 6.648 giocatori e incassa €2.295 + €2.441 dopo un deal con tresca, cinatownxxx, Ribo95 e MAGIpoker87.

Si è giocato anche l’evento #63 Special Omaha e il migliore con le quattro carte è stato mahlzeitinLA per €955+€1.197 in un torneo a cui hanno preso parte 493 giocatori. Piazzamento al 4° posto per dariobonzo.

L’evento #64 Winter Major è il più ricco della giornata con un montepremi da €103.230 con 1.147 iscritti e il migliore è salpa66 che incassa €6.626+€6.562. Si ferma al 2° posto Matteo92AA che porta a casa €6.625+€1.988.

Poker Online MTT 3 Gennaio 2023: gli ultimi tornei della notte

Evento #65 The Avalanche vinto da DreamSSR che porta a casa una bella prima moneta da €7.375 dopo aver avuto la meglio su un Field di 2.820 entries.

Evento #66 Bounty Quads che invece finisce nelle tasche di capa1991 per €2.664. Anche qui in 2° posizione ritroviamo Dario ‘dariobonzo’ Nittolo. Piazzamento al 7° posto anche per AA-GIANLU-AA.

Infine l’evento #67 Gelid Wind che viene vinto anche in questo caso da un regular, SMERALDA06 che incassa €2.703+€3.294 dopo aver superato JustynByBer all’head up finale. Completa il podio AllaCass4, davanti ad una serie di regular: Run1iNic3, KILLUCK, davidecalva e juampsale5.