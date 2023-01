Poker Online MTT 4 Gennaio 2023. Vediamo i risultati più interessanti delle Winter Series di Pokerstars del martedì. Vittorie per: dark side798, MicheleDonk, eminkio, STRATEGA_N1, serricella21, Tamarindo84, Frangucaval, maveric.ag.81 e coinflip21.

Poker Online MTT 4 Gennaio 2023: i primi tornei del martedì

La giornata di Winter Series viene aperta dalla vittoria di un regular, dark side798 per €1.910+€2.394 all’evento #68 Snowy Afternoon on Stars che ha richiamato 591 giocatori nel pomeriggio. Riconosciamo anche il runner up, Gigggi55.

All’evento #69 Artic Circle la spunta MicheleDonk per una prima moneta da €2.456. Si ferma al 2° posto interbacco81 per poco meno di €1.800.

Passiamo all’evento #70 The Igloo che richiama 2.148 entries e il migliore è eminkio per €Ω2.345+€1.998.

Tamarindo84 vince il torneo più ricco della giornata

All’evento #71 The Iceberg vince STRATEGA_N1 che porta a casa la prima moneta da €4.025+€4.455.

All’evento #72 Ice Age ben 5.668 entrie e vittoria per serricella21 dopo un deal con paolo231292 e *F13RoM4N.

L’evento #73 Winter Major è come sempre il più ricco di giornata con 908 iscritti e un montepremi sopra gli 81K. Il migliore è Tamarindo84 che incassa €11.607 dopo un deal con un altro regular, song o re che incassa €10.307.

Poker Online MTT 4 Gennaio 2023: gli ultimi tornei del martedì

All’evento #74 Royal Rumble abbiamo 3.343 iscritti. Il migliore è Frangucaval per €3.653+€2.674.

1.209 iscritti all’evento #75 Knockoiut Quintet che vede primeggiare maveric.ag.81 su tale2492.

Mario “coinflip21” Carrascon chiude la giornata vincendo i €2.690+€3.888 dell’evento #76 Gelid Wind.