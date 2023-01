Poker Online MTT 5 Gennaio 2023. Michael “Sardo1110” Ibba è il protagonista del mercoledì di Winter Series su Pokerstars con una vittoria e un 4° posto nei due eventi più ricchi. Vincono anche: Salvo_pro92, the2012, willydoctor, ibizncosempre, 5Cpt-Farrel5, mahlzeitinLA, Ciccio.Iamazza e dioxvi.

Poker Online MTT 5 Gennaio 2023: i primi tornei del mercoledì

La giornata di Winter Series su Pokerstars si apre con il torneo del pomeriggio, l’evento #77 Snowy Afternoon on Stars che ha richiamato 429 giocatori per un prizepool superiore ai 19K. Il migliore è Salvo_pro92 che incassa €1.425 di prima moneta alla quale aggiunge €2.042 di taglie. Si ferma al 2° posto SKRODAN.

Evento #78 Afternoon Shuffle, inserito un altro torneo pomeridiano che in questo caso richiama 973 giocatori e la vittoria va a the2012 per €1.021+€1.129 dopo un deal con CoM_x_HaZ3. Pomeriggio caldissimo per alupoalupo che dopo aver fatto 10° nel torneo precedente, si migliora con un 4° posto qui.

All’evento #79 Mountain Stack si gioca per quasi 28K di montepremi e la prima moneta da €4.023 viene vinta da willydoctor.

Michael “Sardo1110” Ibba vince l’Ice Age e sfiora la doppietta al Major

1.086 entries all’evento #80 The Iceberg dove a spuntarla è ibizncosempre per €3.196+€3.496. Si ferma in 2° posizione TheMajor11. Piazzamenti per i regular AA-GIANLU-AA al 4° posto e steva10 in 6° posizione.

Vittoria eccellente per Michael “Sardo1110” Ibba all’evento #81 Ice Age. Il regular porta a casa €5.231 dopo un deal con SignoD87.

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #82 WInter Major col suo prizepool da €68.670 grazie a 763 iscritti. Il migliore è 5Cpt-Farrel5 che porta a casa €4.760+€4.356. Si ferma in 2° posizione MoChiusle7 per circa 5K complessivi di premio. Scatenato Sardo1110 che ritroviamo anche qui al 4° posto.

Poker Online MTT 5 Gennaio 2023:

All’evento #83 Royal Rumble ritroviamo un altro nickname noto e vincente, mahlzeitinLA che incassa €3.299+€3.352. Il runner up è futura445 davanti ad un altro regular, Errobet che completa il podio.

L’evento #84 Winter Duel di heads up viene vinto da Ciccio.Iamazza che ha la meglio su un field da 1.021 giocatori e incassa più di €2.100. Sul gradino basso del podio OCCHIUFORT.

Chiudiamo con l’evento #85 Gelid Wind e con un altro regular vincente, dioxvi che incassa €2.164+€2.756 dopo aver battuto un altro nome noto del poker online italiano, Gaza Sparta9.